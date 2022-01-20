إيمان العلي تنسحب من "أمينة حاف".. وتكشف الأسباب!

بعد إعلان الفنانة الكويتية الشابة ليالي دهراب انسحابها من تصوير الموسم الثاني من مسلسل "أمينة حاف"، ها هي الممثلة إيمان العلي تفاجئ الجميع بانسحابها من العما.

أعلنت إيمان العلي أنها لن تكون في الموسم الثاني من العمل رغم انطلاق عملية التصوير، ولم يكن هذا المسلسل الوحيد الذي انسحبت منه، بل اعتذرت عن دورها في الجزئ الثاني من مسلسل "محمد علي رود".

أسباب انسحاب إيمان العلي عن مسلسل "أمينة حاف"

وكشفت إيمان أسباب انسحابها من العمر، وبررَّت خطوتها بارتباطها بأعمال أخرى تتعارض مع أوقات تصوير المسلسلين، حيث تشارك في تصوير المسلسل الكوميدي "عائلة عبدالحميد حافظ" إى جانب الممثل أحمد الجسمي وهنادي الكندري، ومحمد الحداد، ولمياء طارق، وشهاب جوهر، وغيرهم.

والمسلسل من إخراج هيا عبد السلام وسعود بوعبيد وتأليف الكاتبة مريم نصير.



أحداث مسلسل "عائلة عبدالحميد حافظ"

وتدور أحداث المسلسل حول قصة أخوات من بينهن إيمان، فتبدأ الأحداث في الربع الأخير من القرن الماضي، في زمن العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ؛ إذ يتناول العمل جزءًا بسيطًا من تلك الفترة والأثر الذي أحدثه الفنان المصري في قلوب محبيه معجبيه وتحديدًا والد إيمان في فترة شبابه.

وتنتقل الأحداث بعدها إلى مرحلة التسعينيات، حينما يتزوج والد إيمان بوالدتها، ويكوِّنان عائلةً، تعيش أحداثاً مشوِّقة في العمل.