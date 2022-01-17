منتج "أمينة حاف" ينفي خلاف ليالي دهراب وإلهام الفضالة

نفى الفنان والمنتج باسم عبد الأمير الشائعات المترددة حول وجود خلاف يجمع الفنانتين الكويتيتين إلهام الفضالة و ليالي دهراب، بعد إنسحاب الأخيرة من الجزء الثاني من مسلسل "أمينة حاف".

وكشف باسم عبد الأمير في حديث له مع صحيفة "الأنباء" الكويتية أن انسحاب ليالي دهراب وعبدالله الطليحي من العمل ليس بسبب وقوع خلافات بينهم وبين فنانين في المسلسل، وقال: "شركة المجموعة الفنية للإنتاج الفني تواصلت مع نجوم الجزء الأول للعمل، لدعوتهم إلى المشاركة في الجزء الثاني لكن عددا من الفنانين اعتذروا، بسبب التزاماتهم الفنية".

وتابع: "نتج عن هذه الاعتذارات العديد من التغييرات على مستوى النجوم المشاركين في الجزء الجديد من العمل".

ولقد انضم إلى الجزء الثاني العديد من النجوم من بينهم: بدرية طلبة، وغدير السبتي، ورونق، وجود عزيز، وناصر عباس.

ليالي دهراب تعلن انسحابها من مسلسل "أمينة حاف"

ولقد كشفت ليالي دهراب عن انسحابها عبر مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات"، وقالت: "وايد ناس يسألوني لازم أقلكم.. أمينة حاف الثاني للأسف انا مو في ما حد يزعل من منيرة.. ان شاء بالأعمال القادمة".

وأوضحت أن الأسباب التي دفعتها للانسحاب هي ظروف خاصة جدًا أتعبتها، حيث يعتقد البعض أن حالتها الصحية في الآونة الأخيرة قد تكون السبب الحقيقي.

بديلة ليالي دهراب في مسلسل "أمينة حاف"



وأشير أن الفنانة الكويتية إيمان الفيصل ستكون بديلة ليالي في العمل، حيث نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو من كواليس تصوير المسلسل لتؤكد بذلك مشاركتها، فتظهر وهي تتحاور هي وإلهام الفضالة حول استعداداتهما لتصوير مشهد يجمعهما.