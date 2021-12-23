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تعرف على بديلة ليالي دهراب في مسلسل "أمينة حاف".. هل تراها مناسبة

منشور 23 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 11:03
ليالي دهراب
ليالي دهراب

أعلنت الممثلة الكويتية ليالي دهراب عن قرار انسحابها من الجزء الثاني لمسلسل "أمينة حاف"، تاركةً محبيها ومتابعيها في حيرة وصدمة لهذا القرار خاصة أن شخصيتها "منيرة" كان لها وقعًا مميزًا في العمل الكوميدي.

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كشفت ليالي دهراب الأخبار عبر حسابها على  تطبيق"سناب شات"، حيث قالت: "وايد ناس يسألوني لازم أقلكم.. أمينة حاف الثاني للأسف انا مو في ما حد يزعل من منيرة.. ان شاء بالأعمال القادمة".

وأوضحت أن الأسباب التي دفعتها للانسحاب هي ظروف خاصة جدًا أتعبتها، حيث يعتقد البعض أن حالتها الصحية في الآونة الأخيرة قد تكون السبب الحقيقي.


بديلة ليالي دهراب في مسلسل "أمينة حاف"


عقب إعلان انسحابها، تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية الممثلة التي ستحل مكانها، وأتت الممثلة الكويتية إيمان الفيصل لتؤكد مشاركته في العمل، ونشرت عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو من كواليس تصوير المسلسل لتؤكد بذلك مشاركتها. 

 وتظهر إيمان الفيصل في الفيديو تتحاور هي وإلهام الفضالة بطريقة طريقة حول استعداداتهما لتصوير مشهد يجمعهما.
 

 

كلمات دالة:ليالي دهرابأمينة حافإيمان الفيصلنجومفن

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