إيمان الفيصل تتنمر على الفنانة القديرة طيف.. ما علاقة إلهام الفضالة؟!

أثارت الفنانة الكويتية إيمان الفيصل موجة من الجدل والغضب لتنمرها على الفنانة الكويتية القديرة طيف بسؤال اعتبره البعض دليل وقاحة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإيمان الفيصل وهي تمازح الفنانة طيف حول عمرها الكبير، حيث قالت الأخيرة بنبرة استهجان: "تقولي كبرتي، انزين سؤال في حد ما يكبر"، لتؤكد الفيصل على كلامها قائلة "إيه كبرتي"، لترد طيف "هو في حد ما يكبر؟".

ولم يتوقف الحديث عند هذا الحد، لتجيب إيمان: "إيه إلهام ما تكبر"، لتجيبها الفنانة القديرة بنبرة تهكمية "لا كبرت، بالعمر كبرت، كشكل يلي يهتم بعمره، وأنا ما أسوي وايد (عمليات تجميل)".

وعوضًا عن الاعتذار على تصرفها، تابعت إيمان حديثها بنبرة استهجان: "انت ليش ماخذة الموقف شخصي".

إيمان الفيصل تغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، وأبدوا استهجانهم وغضبهم إزاء طريقة إيمان في التحدث مع فنانة قديرة، فكتبت إحداهن: "بكره بتطلع معاه قولي انه امزح معاج عشان متابعين مايقلون فيني قولي غشمرة لوكيشن بنهايه اهيه تطلع #ترند والمسكينه تشيل في خاطره وع على الاخلاق بس".

وعلَّقت أخرى: "ايمان الله يصلحها صارت تتمادى بالمزح صحيح انها ماتقصد تجرح وتحب تستهبل لكن كل شي له حدود وهاذي مو اول مره تمزح مزح ثقيل مفروض تنتبه لتصرفاتها وماتعيد نفس الاغلاط مع غيرها".

وكتبت إحدى المتابعات مستهجنة تصرف طيف: "طيف جمالها طبيعي عكس الهام كلها عمليات وشد ابر وتكميم مع انو زمان ع اول ظهورها كانت حلوه بس مع العمليات الي سوتها شوهت نفسها بعدين عيب عيب عيب تقارنو بين فلان وفلان كل شخص له جمال وله شخصيه تميزه عن غيره تخلف والله الي تقعد تقارن ليش انتي مو زي فلانه وفلانه قله ذوق منها تمزح مع انسانه بعيد عن انها فنانه بس كبيره بالسن تقولها هالحكي وتجرحها ذا مو مزح ابدا مافكرتي بتأثير الكلمه هذي عليها ترا الكلمه زي السهم اذا صابت القلب جرحها يبقى عمر ليش ربي سبحانه حط للكلمه الطيبه صدقه لان تأثيرها يبقى بكلمه تسعد انسان وبكلمه تكسر انسان انتقو الفاظكن وكونوا من الناس الي يجبرون الخاطر مو الي يسكرونها".

