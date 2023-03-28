ابتسم أيها الجنرال: اقتحام لقناة "الشروق" منعًا للمضيحة.. وفرات يعفو عن سامية

البوابة- تصدرت الحلقة الخامسة من المسلسل السوري الدرامي " ابتسم أيها الجنرال " موقع التغريدات القصيرة "تويتر"؛ بسبب عرض مشاهد الصراع داخل القصر الرئاسي الذي يمتد للدول العربية المجاورة.

الحلقة الخامسة من " ابتسم أيها الجنرال "

في الحلقة، يأمر "عاصي" القوات العسكرية على اقتحام قناة "شروق" الفضائية لمنع بث تسجيلات ومقابلات تتضمن فضيحة تمس عائلة الرئيس، وذلك كله قرارً مخالفًا لإرادة شقيقه رئيس الدولة "فرات"، الذي يجسد شخصيته الممثل السوري مكسيم خليل.

كما يعفو "فرات" عن شقيقته "سامية"، التي تجسد شخصيتها سوسن رشيد، بعدما حبسها في أحد السجون وقتل حبيبها "نادر" بعدما شجعته على تحديه.

إشادات المتابعون



وأشاد الكثيرون بالحلقة، فكتب أحدهم: "ابتسم_ايها_الجنرال هو الخرق الوحيد في دراما رمضان المستهلكة مللنا من تمجيد رجل الأمن وشيطنة اللحى في مصر.. وقصص الحب الهوليودية وتجار المخدرات في لبنان.. واستهلك في العراق تمجيد الضحايا بعيون عوراء والكوميديا السخيفة.. كذلك الأمر في الخليج مع الصراعات الأسرية والانسلاخ من الهوية.".

وأضاف آخر: "مسلسل رهيب وجريئ وكل حلقة أقوى من الثانية يصعد بشكل تدريجي من أروع واقوي المسلسلات هاي السنه ".

وتابعت آخرى: "مسلسل #ابتسم_أيها_الجنرال رائع بكل شيء فيه، والعيوب قليلة جدا، ما بحب اروّج لمسلسل بالشهر الفضيل لانه مجاهدة النفس على الطاعات أهم بكتير، وممكن تأجل متابعته، لكن بدال ما تحضر مسلسلات بلا طعمة، خاصة الجيل الجديد، بنصح الكل يتابعه اذا عندكم وقت فراغ.".