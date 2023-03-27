سبب تسمية "فرات" في "ابتسم أيها الجنرال" بهذا الاسم.. المتابعون يتكهنون

بات المسلسل السوري " ابتسم أيها الجنرال " حديث رواد مواقع التوصل الاجتماعي منذ بداية عرض أولى حلقاته؛ لمشاهده الدرامية المشوقة وأحداثه السياسية لمنظومة حكم، التي عدها الكثيرون اسقاطًا على النظام السوري بقيادة حافظ الأسد وابنه بشار الأسد.

لماذا أطلق اسم "فرات" على شخصية مكسيم خليل؟

وتساءل الكثيرون حول أسباب تسمية الشخصية الرئيسية في العمل التي يجسدها الفنان السوري مكسيم خليل بـ"فرات"، الذي يؤدي فيها دور رئيس يرث الحكم بعد أبيه، فيواجه العديد من المؤامرات والمطبات خلال رحلته لامتلاك السلطة والسيطرة، ما يدفعه على فعل أمور شنيعة تحت ظل "الغاية تبرر الوسيلة".

وتكهن البعض أن الشخصية ربما سميت تيمنًا بعملية "درع الفرات"؛ وهي عملية عسكرية سورية تركية؛ جرى إطلاقها من قبل الحكومة التركية من أجل دعم فصائل المعارضة السورية، التي كانت تسعى لطرد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في العراق والشام من منطقة الشمال السوري بدءا من جرابلس، وتوسعت العملية لتشمل إبعاد المقاتلين الأكراد إلى شرق نهر الفرات.

واللافت في الموضوع أن شقيق "فرات" في المسلسل يدعى "عاصي"، وأعاد ذلك للأذهان العملية العسكرية التي شنها الجيش العربي السوري ضد المتمردين خلال الحرب الأهلية السورية على طول نهر العاصي.