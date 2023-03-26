  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. ابتسم أيها الجنرال يثير الجدل بحلقته الثالثة.. "افتعال زلزال من أجل مصالح سياسية"

ابتسم أيها الجنرال يثير الجدل بحلقته الثالثة.. "افتعال زلزال من أجل مصالح سياسية"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 26 آذار / مارس 2023 - 07:05
مسلسل ابتسم أيها الجنرال
مسلسل ابتسم ايها الجنرال

أثار المسلسل السوري الشهير "ابتسم أيّها الجنرال" جدلًا كبيرًا بين الجمهور منذ بداية عرض الحلقة الأولى منه تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

اقرأ ايضاًتحذيرات من مسلسل تحذيرات من مسلسل "ابتسم أيها الجنرال".. والسبب مشاهد إباحية

وشهدت البداية جدلًا كبيرًا بسبب القصة الحساسة التي يتناولها المسلسل حول السياسيين والنظام السياسي، بالاضافة الى الحملة التي تعرض لها المسلسل قبل عرضه والتحذير من احتوائه على مشاهد اباحية.

الحلقة الثالثة من مسلسل "ابتسم أيّها الجنرال" تثير الجدل

كشفت الحلقة الثالثة من المسلسل حقيقة افتعال الكوارث الطبيعية المصطنعة من اجل مصالح سياسية يتفّق عليها معظم السياسيين.

وكانت الحلقة الثالثة تدور حول اجتماع رجال الأعمال مع رجل السلطة أنيس الرومي "مازن الناطور" وذلك من اجل مشروع بينهم يتعلّق بقلعة أثرية، ويخبر رجل الأعمال بأنه يملك مخطط من أجل وضع تفجيرات أسفل القلعة لتفجيرها.

وتقوم الخطة على إيهام الشعب بأنه هناك زلزال طبيعي قد حدث بالتعاون مع عدد من البولوجيين، من أجل وقوع تصدعات في القلعة والتمكن من شرائها.

اقرأ ايضاًتحذيرات من مسلسل مسلسل "دفعة لندن" يتعرض للهجوم بسبب مشهد جريء وإسائته للمرأة العراقية

ابتسم أيها الجنرال

مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" 

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" بفضيحة تخصّ رجال الدولة، حيث يقوم رجل أعمال يدعى وضاح بكتابة مذكّرات يكشف من خلالها عن علاقاته الغرامية بزوجات رجال الدولة.

كما يكشف رجل الاعمال عن نيته إصدار المذكّرات حول علاقته بشقيقة الرئيس سامية، وتفاصيل هذه العلاقة، ويختفي لاحقًا تاركًا القصر الرئاسي وجميع من حول الرئيس بحالة فوضى وقلق.

كلمات دالة:مسلسل ابتسم أيّها الجنرالأخبار المشاهيرأعمال المشاهيرتصريحات المشاهيرمسلسلات رمضان

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...