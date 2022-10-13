ابراهيم تاتليس يقدّم لابنته ديلان هدية فاخرة جدًا بمناسبة زفافها

احتفلت ابنة المغني التركي الشهير ابراهيم تاتليس واسمها "ديلان شيتاك" بزواجها من خلال إقامة حفل زفاف ضخم يوم الثلاثاء الماضي داخل أحد الفنادق الفاخرة وسط أفراد العائلة والأصدقاء.

تفاصيل حفل زفاف ديلان ابنة ابراهيم تاتليس

واحتفلت ابنة المغني التركي بزواجها في حفل زفافها على عريسها ليفنت دورتر وذلك داخل أحد الفنادق الضخمة في مدينة اسطنبول وسط حضور عدد من نجوم تركيا بالاضافة الى أصدقاء العائلة.

وياتي حفل زفاف ديلان هذا بعد ما يقارب الـ 5 أشهر فقط من اعلان خطوبتها على حبيبها ليفنت وتحديدًا في شهر مايو الماضي وذلك بعد علاقة رومانسية جمعتهما.

أبرز لحظات حفل زفاف ديلان ابنة ابراهيم تاتليس

شهد حفل الزفاف الكثير من اللحظات الحميمية من أبرزها تواجد والد العروس المغني التركي "ابراهيم تاتليس" في الحفل وقد بدا سعيداً للغاية وبروح معنوية عالية.

وعند لحظة انتظار الجميع من ديلان أن تقول نعم لإعلان موافقتها على الزواج من ليفنت صرخ والدها ابراهيم بطريقة حميمية وطريفة في آن واحد، وقال "لا " في إشارة منه لعدم رغبته الاستغناء عنها، ليضحك الجميع بعدها.

هدية ابراهيم لابنته ديلان

قدّم المغني التركي "ابراهيم تاتليس" هدية فاخرة لابنته وذلك بمناسبة زواجها، والهدية عبارة عن حزام ذهبي ضخم يبلغ قيمته ما يقارب 500 ألف ليرة تركية، وتداول الجمهور فيديو لحظة منح ابراهيم الهدية لابنته واصفينه بالفيديو المميز.

ابراهيم تاتليس يتصدّر الترند

خلال وقت سابق تصدّر اسم المغني التركي "ابراهيم تاتليس" مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد قامت ابنته ديلان بأداء اغنيته الشهيرة "ارامام" امام الجمهور رفقته خلال تواجدهما في مقابلة تلفزيونية حيث انه لم يتمالك نفسه وانهار بالبكاء امام الكاميرا.