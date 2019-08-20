ابنة أحمد الفيشاوي توجه له رسالة في الصميم وتكشف إهماله لها في السنوات الماضية!

ظهرت على الساحة مؤخرًا لينا أحمد الفيشاوي، حيث أثارت في بادئ الأمر الجدل بسبب عدم حضورها لعزاء جدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي نظرًا لدراستها في الخارج، وها هي الآن تثير الجدل حولها مرة أخرى بعد رسالتها التي كشفت فيها إهمال والدها أحمد الفيشاوي لها طوال السنوات الماضية.

وكتبت لينا الرسالة لوالدها عقب اصدار محكمة الأسرة بالقاهرة حكمًا بحبس أحمد الفيشاوي لمدة شهر بسبب امتناعه عن سداد نفقة ابنته من طليقته هند الحناوي، وقدرت المحكمة حجم النفقة بما يقارب الـ234 ألف جنيه ويعادل 13300 دولار، وجاء في رسالة لينا إلى والدها: "أنا حزينة، وكنت أتمنى أن تكون متواجد من أجلي مثلما يفعل الآباء مع بناتهم".

من ناحية أخرى، وبعيدًا عن الحياة الشخصية للفنان أحمد الفيشاوي، فهو يعيش في الوقت الحالي نجاحًا فنيًا ومهنيًا بعد عرض فيلمه الأخير "ولاد رزق 2" والذي لاقى إقبال جماهيري في دور العرض في السينما بتواجد كوكبة من النجوم مثل أحمد عز وعمرو يوسف وغيرهم من الأسماء الأخرى.

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