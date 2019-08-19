إليسا تُعلن اعتزالها عبر تغريدة مُثيرة للجدل.. وهكذا وصفت الوسط الفني!

غردت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها على تويتر مُعلنة عن اعتزالها الفن بشكل صادم ومُفاجئ، إذ قالت إليسا عبر التغريدة إنها تُحضر لألبومها الجديد بكثير من الحب والعاطفة وذلك لأنه سيكون الأخير في مسيرتها الفنية، وأضافت الفنانة اللبنانية أنها لا تستطيع العمل وسط جو يُشبه "المافيا".

وما ان نشرت إليسا التغريدة حتى تفاعل معها عدد من متابعيها مُعبرين عن صدمتهم ورفضهم لهذا القرار، من بينهم الفنان السوري ناصيف زيتون والذي اكتفى بوضع "إيموجي" لوجه حزين.

I am preparing this new album with a lot of love and passion. The reason is that it will be the last one in my career. I am announcing this with a heavy heart but with a lot of conviction because I can’t work in a field that is similar to mafias. I can’t be productive anymore — Elissa (@elissakh) August 19, 2019

كما علقت الفنانة المصرية منى شلبي بالإضافة للإعلامي الكويتي حمد قلم رافضين اعتزال الفنانة، فيما طالبها الجمهور بالتفكير مجددًا بالامر وعدم التسرع في اتخاذ القرار.

وكانت الفنانة اللبنانية قد عانت قبل فترة من مرض السرطان ولم تشارك جمهورها فترة معاناتها، إلا انها أعلنت عن شفائها من خلال أغنية "إلى كل الي بحبوني".

هذا وبعد إعلان العميد علي جابر مؤخرًا عن أسماء لجنة ذا فويس الجديدة والذي كشف من خلالها انضمام الفنان اللبناني راغب علامة، والفنانة المغربية سميرة سعيد للجنة، كبدلاء عن الفنانة إليسا والفنان عاصي الحلاني، دون أي توضيح فيما إذا كان سبب استبعاد إليسا هو انسحابها أم كونه قرار المحطة.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: