ابنة إلهام الفضالة تتعرض لهجوم حاد بعد ظهورها بهذا الفيديو مع زوجها!

أحدثت ابنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة جدلًا كبيرًا حولها، وتعرضت لموجة من الانتقادات بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تجلس إلى جانب زوجها ويتراقصان على أنغام إحدى الأغاني الخليجية.

ولكن المشكلة لم تكن في ظهور الثنائي أو تراقصهما في الفيديو، بل كانت في التعليق والرد الذي تركته ابنة إلهام الفضالة على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر إنستغرام بمناسبة عيد ميلاد زوجها، حيث كتبت وقالت: " وبهاليوم نصفي الثاني ميلاده وكمل الـ30 وودع العشرينات وإن شاء الله بداية خير عليك وربي يرزقك من أوسع أبوابه ربي يخليك لنا بو لوما ولا يحرمنا منك ولك طولت العمر يا الغالي وإن شاء الله كل سنه نحتفل مع بعض".

فما كان من إحدى المتابعات إلّا أن تعبّر عن حبها للعلاقة التي يحظى بها هذا الثنائي فقالت: "يا حظها زوجها يحبها ويدلعها" وهو ما دفع ابنة الفنانة الكويتية إلى الرد: "قل أعوذ برب الفلق والحمدالله وعلى نياتكم ترزقون والله يرزقك حبيبتي بالأحسن".

وبسبب الرد الذي تركته منى ابنة الفنانة إلهام الفضالة، شعر البعض أن أسلوبها لم يكن لائقًا مع المتابعة التي علقت على الفيديو الخاص بها، وعلى إثر ذلك انهالت الانتقادات عليها من كل صوب، فكتب لها أحدهم: "ينشرون حياتهم وخصوصياتهم ويخافون من العين؟..وعلى ايش يا حظها؟".

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