ابنة بسام الملا تقرر تبني يتيم على روح والدها الراحل

وعدت ابنة المخرج الراحل بسام الملَّا السير على نهجه وإكمال طريقة ليس من الناحية الفنية والإخراجية بل من الناحية الإنسانية وأعمال الخير.

أطلَّت شمس الملا في لقاء بعد وفاة والدها بأيام، وبدا على ملامحها التعب والألم الذي يعتصرها لفراق والدها وصديقها ورفيقها، وكشفت عن قرار تبنيها طفلًا عن "روح والدها".

وقالت شمس خلال اللقاء: "بدي أتبنى ولد ولد يتين على روح البابا..حتى وقت اطلعت بباب الحارة كان اسم البابا جنب اسمي".

وأشادت شمس بوالدها وقالت أنه قبل أن يكون أب لها كان رفيقًا تستشيره بكل شيء فهو يتمتع بالديمقراطية، فحينما تعود له للحصول على المشورة كان يمنحها رأيين: رأي كرفيقها ورأي كوالدها، ثم يعطيها حرية القرار.

وأشارت أن والدها كان داعمًا لها ونصحها بعدم الاكتراث من تعليقات الآخرين السلبية، فلطالما ما تفعله باقتناع كامل فلا حاجة للنظر إلى منتقديها.

وحينما سألها المذيع حول الأشياء التي تقرر فعلها مستقبلًا، قالت: "يا عمري الله يرحمه، بوعدوا إني أكمل طريقو ما عم بحكي كفن عم بحكي كإنسانية، كان بابا إنسان كتير معطاء، بتنمى يا رب اني أكفي الأعمال الخير يلي كان يعملها".



ابنة بسام الملا توبِّخ سوزان نجم الدين

وفي وقت سابق، وبَّخت ابنة بسام الملا، شام، الفنانة السورية سوزان نجم الدين بعدما نشرت الأخيرة صورة لوالدها وهي في حالة صحية صعبة، وكتبت: "أنا بنت بسام الملا شام، نحنا عطينا تعليمات لكل أهلنا ما ينزلوا صور بمرضه لتجي إنت تنزلي صورة إلو بوضع هو ما بيرغب حدا يشوفو فيه، إذا بتريدي إمحي الصورة وإذا بدك تنزليلو تعزاية ببعتلك ألف صورة بتورجي العز للآغا".