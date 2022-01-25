سامر المصري ينعي بسام الملا رغم الخلافات.. "سكروا باب الحارة يا رجال"

صدم خبر وفاة المخرج السوري بسام الملا جميع من في الوسط الفني، فقد غادر الحياة بشكل مفاجئ إثر تعرضه لوعكة صحية بسبب السكري بعمر ناهز الـ 66 عامًا.

وتفاعل الفنانون مع خبر وفاة بسام الملا، وأعربوا عن حزنهم لفقدان قامة فنية في مجال الإخراج والتمثيل، ومن بينهم الفنان السوري سامر المصري الذي عبَّر عن حزنه لفقدان الملا رغم الخلافات والمشاكل التي جمعتهما، فنشر صورة للمخرج، وكتب: "رغم كل شي مو حلو صار بيني وبينك.. بس سمعت الخبر زعلت وتذكرت بس الأيام الحلوة اللي عشناها سوى يا ريت كنا تصالحنا وقعدنا عالأقل قعدة حلوة قبل ما تتركنا.. بي هي هيك الدنيا والموت حق.. رحمة الله عليك".

في ختام المنشور، كتب سامر المصري جملته الشهيرة في مسلسل "باب الحارة"، وقال: "سكروا باب الحارة يا رجال".

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات سامر المصري

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات سامر المصري، وأعربوا عن رأيهم بتعليقه الذي فات أوانه، فكتبت إحدى المتابعات: "الله يرحمه ويغفر له ليت الغفله صحت قبل فوات الاوان ولكن قدر الله وما شاء فعل وياليت يكون درس لكل انسان يزعل ومابيسامح .. الدنيا مابتسوى شي ولازم نسامح نصافح نغفر ونعدي مو عيب ابدا اننا نكون متسامحين حتى مع الي مابيسوى".

وأضاف آخر: "والله ماله داعي يكون هالخبر ف العلن يوم كنتوا متصالحين ساكتين ويوم انكم متزاعلين صار علن لو كنت ساكنت كان افضل لك وحلو الواحد يحفظ الود اللي بينه وبين شخص شو ماكانت الاسباب حتى بعد الوفاة لازم نحفظ الود ونحترمه".

وتابع أحدهم: "احب الشخص المتسامح اللي يدرك ان الخلافات العاديه مو الكبيره طبيعه بشريه ولا يتوقف عندها ويتسامح ويتذكر الخير".

خلافات بسام الملا وسامر المصري



يذكر أن الخلافات بدأت بين الملا والمصري بعدما قرر المخرج استبعاد شخصية "أبو شهاب" من العمل معللَّا ذلك بسبب أبعاد درامية، وأوضح حينها أنه استبعد شخصية ولم يستبعد ممثلًا، وأعرب عن انزعاجه لتصريحات سامر حينما اعتذر عن المشاركة في الأجزاء القادمة من "باب الحارة" لأن العمل بات عملًا تجاريًا.



