ابنة بسام الملا توبِّخ سوزان نجم الدين.. نشرت صورة لوالدها في فترة مرضه!

قدمت الفنانة السورية سوزان نجم الدين تعازيها لوفاة المخرج السورية الكبير بسام الملا عبر نشر صورة تجمعها به في آخر أيام حياته وهو في حالة صحية سيئة جالسًا على كرسي متحرك.

شاركت سوزان نجم الدين صورة تجمعها براحل عبر حسابها على "إنستغرام" وهوفي حالة صحية سيئة في مطار بيروت، وأرفقها برسالة مؤثرة تنعي فيها بسام الملا، وكتبت: "من آخر لقاءٍ لنا في مطار بيروت فالعام الماضي..كانت رحلةً مليئةً بالألم والشجن معاً..لم أعمل معه كمخرج ولكن جمعتنا لقاءاتٌ إنسانية عديدة تركت في داخلي أثراً جميلاً لن أنساه..رحمك الله وأسكنك فسيح جنانه".

ورغم أن سوزان كانت نواياها نعي المخرج بطريقة مؤثرة، إلَّا أن ابنة الراحل انتقدت تصرفها وطالبتها بحذف الصورة احترامًا للعائلة، وكتبت: "أنا بنت بسام الملا شام، نحنا عطينا تعليمات لكل أهلنا ما ينزلوا صور بمرضه لتجي إنت تنزلي صورة إلو بوضع هو ما بيرغب حدا يشوفو فيه، إذا بتريدي إمحي الصورة وإذا بدك تنزليلو تعزاية ببعتلك ألف صورة بتورجي العز للآغا".

وبعد تعرضها للهجوم والانتقاد، عملت سوزان على حذف الصورة على الفور.