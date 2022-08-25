ابنة جويل ماردينيان تثير الجدل.. ما الذي فعلته بجسدها؟

أثارت ابنة خبيرة الجمال والموضة جويل ماردينيان ، إيلا قدورة، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها؛ ما دفعت الكثيرين للتساؤل حول ما إذا أجرت عمليات تجميل في وجهها وجسدها.

ابنة جويل ماردينيان تخضع لعمليات تجميل

وشاركت إيلا قدروة عبر حسابها على "إنستغرام" سلسلة صورة لها من أحدى خروجاتها، إذ ارتدت كروب توب أسود اللون كاشفًا عن بطنها، نسَّقته ببنطال جينز أزرق، في حين حملت حقيبة يد من العلامة التجارية العالمية LV، إلَّا أن الأعين لم تسلط على إطلالاته، بل على التغيُّرات الجذرية في مظهرها.





فلاحظ المتابعون التغيُّر الملحوظ في شكلها، حيث بدت بشفاه أكبر حجمًا ووجنتين منتفختين، كما لاحظوا زيادة حجم صدرها، وانقسمت رودو أفعالهم، فمنهم من رأى أنها تتبع طريق والدتها جويل، التي تبالغ في الخضوع لعمليات تجميل بشكل دوري، في حين يعتقد البعض أن وضعيتها في التقاط الصور تبرز محيط صدرها.

ونفى الكثيرون أن تكون إيلا قد خضعت لعملية تكبير صدر، لاسيما أنها لم تبلغ الـ18من عمرها، إذ ما تزال بعمر الـ12، ورأوا أن اختيارها لحمالة الصدر ووضعية التقاطها الصور السبب الرئيسي لظهورها بهذا المظهر.

في حين، يرى آخرون أن تغيُّر جسدها وبروز أنوثتها أمر طبيعي، لاسيما أنها في فترة البلوغ.

ويبدو أن إيلا شعرت بالاستياء من تعليقات متابعيها، فقررت إلغاء خاصية التعليقات على صورتها.

جويل مردينيان تعلم ابنها السباحة

وفي وقت سابق، أغضبت جويل ماردينيان متابعيها بنشرها صورة لها تقبل طفلها الصغير "نيثن" على شفتيه عبرحسابها على "إنستغرام"، حيث يظهر أن جويل تحاول تعليم ابنها السباحة، حيث أرفقت الصورة بتعليق: "هل علمتم أطفالكم السباحة؟".

ورغم جمال الصور التي توثق لحظات جميلة تجمع أم وابنها، إلَّا أن رواد مواقع التواصل انتقدوا تقبيل طفلها على شفتيه، فكتبت إحداهن: "مش لازم تعلمين الولد طريقة البوسه هذه لانها غلط حيث اكتشف ان تعلمين الطفل البوس بالفم يحفز عنده شعور جنسي لذلك نعلم الاطفال البوس عالخد او على الراس او عاليد احتراما للكبير و خاصه انج مش امه الحقيقة فانتبهي".