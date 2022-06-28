قبلة جويل مردينيان لطفلها في حمام السابحة تثير غضب المتابعين

أحدثت خبيرة الجمال اللبنانية، جويل مردينيان ، موجة من الجدل عقب نشرها صورة لها تقبل طفلها الصغير على شفتيه.

جويل مردينيان تعلم ابنها السباحة

وشاركت جويل متابعيها عبر حسابها على موقع "إنسغرام" سلسلة صور تجمعها بطفلها الصغير "نيثن" أثناء استمتاعهما بالسباحة، حيث يظهر أن جويل تحاول تعليم ابنها السباحة، حيث أرفقت الصورة بتعليق: هل علمتم أطفالكم السباحة؟".







ورغم جمال الصور التي توثق لحظات جميلة تجمع أم وابنها، إلَّا أن رواد مواقع التواصل انتقدوا تقبيل طفلها على شفتيه، فكتبت إحداهن: "مش لازم تعلمين الولد طريقة البوسه هذه لانها غلط حيث اكتشف ان تعلمين الطفل البوس بالفم يحفز عنده شعور جنسي لذلك نعلم الاطفال البوس عالخد او على الراس او عاليد احتراما للكبير و خاصه انج مش امه الحقيقة فانتبهي".

وانتقدت إحداهن نشر جويل خصوصياتها ولحظاتها العائلية عبر حسابها الخاص، وكتبت: "صور حلوة ... بس المفروض هيك لحظات تكون خاصة بين الام وابنها ....والله مو كلشي لازم السوشال ميديا ينحشر فيه".

جويل مردينيان تتبنى طفلها "نيثن"

رغم أن خبيرة الجمال والموضة اللبنانية أنجبت طفلين، إلَّا أنها قررت إضافة فرد جديد إلى عائلتها، حيث أعلنت في شهر ديسمبر 2018 عن تبنّيها للطفل "نيثن"، وعبَّرت عن فرحتها وسعادتها بمنشور، كتبت فيه: "تعرّفوا إلى طفلي هديّة من الله. إنّه أفضل أمر قمنا به كعائلة. سوف نحبّه، نحميه ونقوم بتربيته. لقد كنّا نصلّي لمدّة 4 سنوات بهدف أن نستطيع التبنّي، وهذا منذ أن أبدى طفلاي برغبتهما في تبنّي أخ لهما".