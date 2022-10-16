ابنة شقيق سلاف فواخرجي ونيمار يجتمعان في إعلان كأس العالم قطر

اختيرت الطفلة السورية شام فواخرجي، ابنة شقيق الفنانة السورية سلاف فواخرجي ، من بين عشرات الأطفال للمشاركة في الإعلان التشويقي لبطولة كأس العالم قطر 2022.

ابنة شقيق سلاف فواخرجي في إعلان بطولة كأس العالم قطر





أطلت شام فواخرجي إلى جانب شخصيات عالمية في مجال كرة القدم والسوشال ميديا، حيث ظهر في الإعلان التلفزيوني الرسمي للبطولة كل من نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا ومشهور التيك توك السنغالي خابي لام، بالإضافة إلى التوأمين الفلسطينيين أمير ومحمد المعروفين باسم "ميدو وميمو" على موقع "إسنتغرام".

وأرفق الفيديو بتعليق: "اجعل حلمك أكبر مع خابي لام ونيمار".

شام فواخرجي تكشف صعوبات التصوير

وخلال لقاء مع مجلة "زهرة الخليج"، أعربت الطفلة عن سعادتها بعد ظهورها في الإعلان الرسمي الذي يشاهده الملايين حول العالم، وأوضحت أنها واجهت العديد من الصعوبات خلال التصوير الذي استخدمت فيها طائرة درون"، فلم تكن قادرة على أخذ أفضل زاوية ممكنة للتصوير من المرة الأولى.

ونظرًا لعدم أخذ زاوية جيدة في التصوير، أعاد القائمون على العمل تصوير المشاهد أكثر من مرة، تحت درجات حرارة مرتفعة. ورغم المشاق التي مرَّت به، إلَّا أنها استمتعت بما تقوم به.

سلاف فواخرجي تبارك لابنة شقيقها

وباركت فواخرجي لابنة شقيقها، مُعيدةً نشر الإعلان على صفحتها، وعلَّقت: "اعلان كأس العالم … شام الجميلة ابنة أخي، فخورة بك دائما وأحبك أبدا".

آلية مشاركة ابنة شقيق سلاف فواخرجي في الإعلان

وحول آلية تقدمها للإعلان، أوضحت والدة شام، هبة فواخرجي، أنها سجلت اسم ابنتها من بين العديد من الفتيات، وبعدما أجريت الاختبارات الأداء والمقابلات، اختيرت من بين جميع المتقدمات.

وعن رد فعلهم، لفتت إلى أن ابنتها كانت في المدرسة وقت إبلاغهم بالنتيجة، وحينما علمت بالخبر لم تصدم من وقع المفاجأة، فلم تتوقع أن يقع الاختيار عليها.

وقالت هبة أن ابنتها لم تلتقِ بخابي ونيمار، مُضيفةً: "صورت شام مشاهدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن ظهورها بالفيديو كأنها كانت معهما، أفرحها كثيراً، خاصة أنها من أشد المعجبين بهما".

وشددت هبة إلى أهمية ظهور ابنتها في الإعلان على مسيرتها الفنية، فقد دعم طموحها لتكون وجهًا بارزًا مستقبليًا، كما ساعدها على زيادة عدد متابعيها في "إنستغرام"، حتى أنها حازت على شهرة كبيرة في مدرستها حتى بات أصدقاؤها يطلبون التقاط الصور معها.