سلاف فواخرجي تثير الجدل بصورة مع ليليث.. هل هي ابنتها؟

أحدثت الفنانة السورية سلاف فواخرجي موجة من الجدل والتساؤلات، عقب نشرها صورة تجمعها بطفلة صغيرة نائمة إلى جانبها في السرير، اعتقد الكثيرون أنها ابنتها.

سلاف فواخرجي تثير التساؤلات حول ليليث

شاركت سلاف فواخرجي متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لها رفقة طفلة تدعى "ليليث" مستلقية جانبها على السرير، وعلَّقت: "أكيد في صور تانية غير هي مظبطين فيها حالنا وأحلى … بس يمكن هي فيها شي مختلف ومشاعر وحنية اكتر.. عقبال مية سنة ياعمري".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مستائلين عما إذا كانت الطفلة هي ابنة سلاف، لاسيما أن لها ولدين هما حمزة وعلي أنجبتهما من زوجها الممثل وائل رمضان.

واتضح بعد التدقيق والتحري، أن الطفلة هي ابنة شقيق فواخرجي، وفق ما أشار إليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر خانة التعليقات.

وحين النظر إلى حساب الطفلة، الذي يبلغ عدد متابعيها على منصة إنستغرام أكثر من 8.5 ألف كتابع، يتضح أنها لاعبة جمباز وعارضة أزياء، بالإضافة إلى أنها ممثلة.





وائل رمضان يحتفل بعيد ميلاد سلاف فواخرجي

وقبل شهر تقريبًا، احتفل الممثل السوري وائل رمضان ​بعيد ميلاد النجمة سلاف فواخرجي ​، حيث شارك صورة تجمعهما عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ووجه لها رسالة، كتب فيها: "سلاف الغاليه ع قلبي وكتير. كانوا زمان المحبين يبعتوا رسائل ورقها من برا أزرق وأحمر ويعطروها والمحبوبين يبوسوا المكتوب كتير قبل ما يفتحوها وكانت تتعطر بالكلونيا المتوفره. هيك كان زمان، انا بحن لهديك الايام وكتير وبحس إني هونيك مش هون. بس حتى هي قتلوها فينا وصارت حلم".

وتابع: "واليوم مع إني حبيتك بأول عيد ميلاد الك التقينا فيه سوا. بتمنى من قلبي تكوني مبسوطة وبصحة وعافية ورضا وسلام. وأيامك كلها حلوة متلك ومتل روحك الدافيه، ويصير اللي بتحبيه متل ما بتحلمي واكتر يا أم الحمزه والعلي. وائل رمضان".

يذكر أن وائل رمضان كان قد صرّح أنه لم يطلق الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ بعد، لكنهما انفصلا ، وأضاف أنهما يلا يزالان عيشان سوياً في منزل واحد رغم الإنفصال، وأشار أنهما في مرحلة الإنفصال لكي يقررا إذا كانا سيتطلقان أم سيعودان سوياً من جديد.

