ابنة شيرين عبدالوهاب توجه لها رسالة.."قولي أنكِ لن تتركيني"

الجميع قلق على ابنتي الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب ، بعدما وضعت والدتهما في المصحة العقلية لتلقي العلاج المناسب لحالتها الصحية.

رسالة ابنة شيرين عبدالوهاب لها

وبعثت ابنة شيرين عبدالوهاب، هنا الفقي ، رسالة عاطفية لوالدتها وسط المحنة الصعبة التي تتعرض لها، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها على "تيك توك" ، الذي يتابعها عليه أكثر من نصف مليون متابع، مقطع فيديو يضم صورة تجمعهما من إحدى الأمسيات، بينما تعانقان بعضهما البعض بحب.

وأرفقت هنا الفيديو بأغنية Say You Won't Let Go أي "قل أنك لن تتركني" للمغني جيمس آرثر، وجاء في كلمات الأغنية: "أود العيش معك حتى وإن كنا أشباحًا.. لأنك كنت دائمًا معي تسانديني عندما كنت بأمس الحاجة لك".

بيان عاجل لحماية ابنتي شيرين عبدالوهاب

وفي وقت سابق، أصدر المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب ، بيانًا صحفيًا، بشأن تداول العديد من الأخبار عن موكلته في أزمتها الأخيرة.