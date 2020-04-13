ابنة عمرو دياب وجدل جديد حول أحدث صورها على إنستغرام

أثارت كنزي ابنة الفنان الشهير عمرو دياب الجدل حولها خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن شاركت صور جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع إنستغرام.

وكانت كنزي عمرو دياب قد أثارت الضجة حولها وتعرضت لانتقادات وتعليقات لاذعة من الجمهور بعد أن قامت بمشاركة صورتين لها على إنستغرام، ظهرت في الأولى بملابس مؤلفة من تي شيرت قصيرة دون أكمام كاشفة عن بطنها بشكل واضح، وفي الصورة الثانية قامت بمد لسانها بطريقة مثيرة مما جعلها عرضة للانتقاد لأن تصرفها هذا لا يليق بها خاصة وأنها ابنة نجم مشهور ومعروف عالميًا.

والجدير بالذكر، أن كنزي ليست الوحيدة من بين أبناء عمرو دياب المعرضة للانتقاد من الجمهور بسبب تصرفاتها وإطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشتهر شقيقتها جنى دياب هي الأخرى بإثارة الجدل حولها بسبب انفتاحها الشديد من حيث تصرفاتها وملابسها الجريئة.

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