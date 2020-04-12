منى زكي تعلن خروجها من السباق الرمضاني والنجوم يعلقون .. هل أُصيبت بكورونا؟!

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن خروج الفنانة المصرية منى زكي من السباق الرمضاني بعد أن كانت تنافس بمسلسل "تقاطع طرق"، وذلك لإصابتها ومساعدتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، الأمر الذي أثار قلقًا كبيرًا لدى جمهورها، وهو ما جعل الشركة المنتجة للمسلسل تخرج ببيان توضيحي حول هذه المزاعم.



ولم تنفي الشركة المنتجة الأحاديث التي راجت بشأن خروج المسلسل من السباق الرمضاني موضحًة أنها بالفعل خرجت من سباق رمضان ولكن لأسباب أخرى أخرى خلاف ما يتم تداوله بشأن إصابات بكورونا بين فريق العمل، مدللًة على ذلك بأن التصوير مستمر في الأماكن الداخلية، واستمرار إرجاء المشاهد الخارجية.



وجاء في بيان الشركة الذي أصدرته وتم نشره على صفحتها عبر موقع "فيسبوك"، أنه من الأسباب الفنية عدم استطاعة الشركة إحضار ممثلين أجانب من الخارج وسيشاركون في المسلسل، إضافة إلى أن الشركة لن تتنازل عن ظهور العمل بجودة عالية من الناحية الفنية.



وقال البيان: "تنوه أسرة مسلسل تقاطع طرق (اسم مؤقت) بطولة الفنانة منى زكي، والفنانين محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد، ومن إخراج تامر محسن بأنها قررت ومنذ صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2020 تأجيل تصوير كافة المشاهد الخارجية في الأماكن العامة".



واستطرد البيان قائلًا: "والمشاهد التي تتطلب وجود عدد كبير من الممثلين وممثلي الحركة (المجاميع) وذلك حفاظًا على صحة كافة العاملين وتماشيًا مع قرارات الدولة نحو مُجابهة فيروس كورونا المستجد".

وأردف البيان بالقول: "وكذا لوجود عدد من الممثلين الأجانب بالمسلسل يتعذر حضورهم للبلاد، هذا فضلًا عن عدم رغبة أسرة المسلسل في تقديم تنازلات أو بدائل تؤثر على جودة المسلسل منذ بداية تصويره لقناعتها بأنه عمل درامي يحمل قيمة فنية عالية".



وتابع البيان قائلًا: "ولن يُحدد توقيت عرضه إلا بعد الانتهاء من تصوير كافة حلقاته، وتؤكد أسرة المسلسل على استمرار تصوير المشاهد في الأماكن الداخلية الآمنة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وعدم تصوير أي مشاهد تتطلب تجمعات".



واختتم: "كما تؤكد أسرة المسلسل أنه لا صحة لما أُشيع عن إصابة أحد أفراد فريق العمل بفيروس كورونا المستجد وأن الجميع بصحة جيدة حفظ الله الجميع أسرة مسلسل تقاطع طرق (اسم مؤقت)".



وحرصت الفنانة منى زكي على طمأنة جمهورها على صحتها، من خلال مشاركة نص بيان الشركة المنتجة للمسلسل وذلك عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وذلك للتأكيد على عدم إصابتها ومساعدتها بفيروس كورونا كما أُشيع، كما أعلنت عن خروجها من السباق الرمضاني المقبل.

وقام عدد من نجوم الفن بالتعليق على خروج منى زكي من السباق الرمضاني والأنباء التي وردت بشأن إصابة أحد أعضاء فريق العمل بكورونا، فقالت الفنانة صابرين: "الحمدلله إنكم بخير وإن شاء الله تتعوض وفعلًا كل اللي وقف التصوير كان بسبب السفر والتصوير في أماكن ممنوعة ربنا يزيح الغمة على العالم والحمد لله من قبل ومن بعد".



وأضافت صبا مبارك: "الله معك حبيبتي"، فيما تابعت الإعلامية إنجي على قائلًة: "كلام محترم وناس قد المسؤولية"، إضافة إلى تعليقات العديد من متابعيها الذي اطمئنوا على صحتها وتطرق فريق إلى عدم رضاهم عن غيابها عن دراما رمضان للمرة الرابعة على التوالي.

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