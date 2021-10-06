ابنة عمرو دياب تنفي اعتمادها ماليًا على والديها.. وترقص على أغنية "نور العين"

وضعت ابنة الفنان المصري عمرو دياب النقاط على الحروف بشأن اعتمادها ماليًا على والدها ووالدتها الفنانة المصرية شيرين رضا.

كشفت نور عمرو دياب خلال بث مباشر عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" أنها مستقلة ماليًا ولا تعتمد على والديها على الإطلاق، فحينما سألها أحد المتابعين حول إذا ما تحصل على أموال من والدها الفنان، أجابت باختصار: "أنا لا أحصل على مال من والدي".

وأضافت أنها لا تعيش مع والديها كونها تتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية بينما هما يتواجدان في مصر، وأكَّدت أن والدتها شيرين رضا حزنت لمغادرتها لكنهما على تواصل مستمر وأكَّدت أنها تحبها كثيرًا، وأضافت أنها لم تلتقِ بوالدها عمرو دياب قبل جائحة كورونا.

وأشارت نور أنها تحب أغاني والدها ليس لأنه مشهور بل لأن أغانيه رائعة، كما أضاءت أغنية "نور العين" بعدما طلب متابعوها منها ذلك، فقد غناها لها والدها لها بعد ولادتها.

أما بشأن وظيفتها، أشارت إلى أنها تعمل كصانعة محتوى ومصممة أزياء.

وكشفت نور أنها ستزور مصر العام القادم، وأن أفضل أكلة مصرية تناولتها هي الكشري.

خطيب نور عمرو دياب

وفي وقت سابق، نشرت نور مجموعة صور أعلنت من خلالها خطوبتها رسميًا بحبيبها، وأرفقتها بتعليق: "أحبك، كنت اعتقد أنه مجرد جلسة تصوير فاجأني حب حياتي بطلب الزواج".

يُشار أن خطيب نور هو المدرب البريطاني ذي الأصول الإفريقية كيران وودورد، وهو يعمل مدرب لياقة بدنية ومختص بالتأمل الواعي، ومن هواياته التصوير.

وقد جمعت دياب وكيران علاقة صداقة قديمة تجمعهما، إذ نشر المدرب الرياضي صورة لها التقطتها في يوم عيد ميلادها، وعلَّق: "صورة قديمة لها في عيد ميلادها، أليست تبدو جميلة جدًا؟".

لترد عليه نور: "أنت لطيف حبيبي، أحبك"، ليجيبها "أحبك أيضًا عزيزتي.. توأم الشعلة، أنت تستحقين العالم".