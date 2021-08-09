ابنة محمد فؤاد تلفت الأنظار في حفل زفاف شقيقها.. وجمال شعرها حديث الجمهور!

احتفل نجل الفنان المصري محمد فؤاد، عبدالرحمن، بخطوبته في حفل حماسي أقيم في الساحل الشمالي بحضور الأصدقاء والمقربين منه.

وتألق عبدالرحمن وخطيبته بأزياء بيضاء، فاختار العريس بدلة بيضاء بالكامل وفتح الأزرار الأمامية للقميص، بينما اختارت العروس كروب توب أبيض سترابلس وتنورة قصير مُطابقة بينما أسدلت شعرها الحريري على جانبي كتفها وارتدت اكسسوار للشعر.

أول ظهور لابنة محمد فؤاد

وقد لفتت ابنة محمد فؤاد، بسملة، الأنظار بجمالها الأخاذ مُرتديةً فستان قصير من الشيفون فوشي اللون بأكمام منتفخة، وما زاد جمالها جمالًا شعرها الطويل الحريري الذي انسدل وراء ظهرها بانسيابية، ومكياجها الملفت.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بجمال بسلمة وأناقتها، وخاصة أنه الظهور الأول لها، فعلَّق أحدهم: "شعرها يهبل".

وعلّقت أخرى: " بسم الله ماشاء الله تبارك الله ربنا يسعدها يارب".

وقد شبَّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبدالرحمن بوالد محمد فؤاد، بينما شقيقته بسلمة شبِّهت بوالدتها.