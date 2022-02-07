ابنة مشاري البلام الصغرى تثير دهشة المتابعين.. نسخة طبق الأصل عنه!

حرصت عائلة الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته الصغرى شيخة لبلوغها عامها الثاني.

وشارك نجل الفنان مشاري البلام، صالح البلام، متابعيه عبر حسابه على "إنستغرام" صورة لشقيقته الصغرى وهي تحبو على الأرض احتفالًا بعيد ميلادها الثاني، وأرفقها بتعليق: "كل عام وشيوخه بخير، يا حبيبة اخوك".

وقدم رواد مواقع التواصل التهاني لعائلة الراحل، واندهشوا لمدى التشابه الذي يجمعها بوالدها من حيث ملامحها وتقسيمة الوجه الدائرية والعيون السوداء، فكتبت إحداهن: "سبحان الله نسخة الوالد الله يرحمه"، وعلَّقت أخرى: "العمر كله يا رب شبه الوالد الله يحفظها ويبعث لها أيام حلوة".

ونشر صالح البلام عبر خاصية "إنستغرام ستوري" مقطع فيديو لحفل عيد ميلاد شقيقته البسيط، حيث تظهر العائلة محيطة به بينما تنفخ هي لإطفاء الشموع المُزينة قالب الحلوى.

من جهة أخرى، نشر عبدالله البلام، شقيق شيخة الثاني، صورة تجمعه بشقيقته، وكتب: "كل عام وانتي حياتي وروحي شيوخه".



وفاة مشاري البلام

يذكر أن وفاة مشاري البلام كانت بعد فترة قصيرة من دخوله العناية المركزة إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد. وكان الفنان الراحل قد أصيب بالفيروس بعد فترة قصيرة جدًا من تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وبعد أيام من إصابته بالفيروس بدأت حالته بالتدهور وأدخل العناية المركزة حيث تم وضعه على جهاز الأكسجين.