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ابنة هيفاء وهبي ترقص مع طفلتها على "الغزالة الرايقة"

منشور 17 كانون الثّاني / يناير 2022 - 12:10
زينب فياض وابنتيها
زينب فياض وابنتيها

دائمًا ما تشارك زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مقاطع فيديو وصور توثّق من خلالها مقتطفات من حياتها مع ابنتيها وإطلالاتها الأنيقة الراقية.

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ونشرت زينب فياض مقطع فيديو يجمعها بطفلتها الصغيرة دانييلا عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث ظهرتا تغنيان أغنية "الغزالة رايقة" للمطرب كريم عبدالعزيز والطفل الموهبة محمد أسامة، فنراهما تتمايلان بمرح وسعادة على أنغام الأغنية المبهجة.


وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، فأشاد الكثيرون بلطافة الأم وابنتها، بينما انتقد آخرون عدم تواجد ابنتها الثانية في الفيديو، فكتبت إحداهن: "دايم تصورين الصغيره وتسحبين ع الكبيره ترى هالشيء بيضايقها!!! ترى كلهم يجننون وحلوات والكبيرة ملامحه تميل للاجانب والصغيره للعرب ، ليش ماتصورين معاهم كلهم!!"

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وأضافت أخرى: "قمرين، شكلك بتحبي دانيلا اكتر، الله يخليلك اياهم".

وأضاف آخر: "والله دانيلا وحركتها عسل يختي تتأكل قشطة زازا "، وكتبت أخرى "اني كلش احبج،واحب ظهورج انتي وبنتج للعلن، حتى يبرد قلب الي يدور عليج".

كلمات دالة:زينب فياضهيفاء وهبيسوشيال ميديانجومفن

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