ابنة هيفاء وهبي تستغل زفاف ابنة لجين عمران لتوجه رسالة قاسية لوالدتها!

هيفاء وهبي وابنتها زينب

نشطت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة، إذ باتت زينب تنشر فيديوهات لها ولابنتيها باستمرار، وردت زينب على المشككين بهويتها بصورة من جواز سفرها تؤكد من خلالها أنها ابنة هيفاء وهبي وأنها من مواليد عام 1993.

وتحاول زينب استغلال كل فرصة من أجل توصيل رسالة خفية لوالدتها التي تخلت عنها ولا تعترف بوجودها، حيث استغلت مؤخرًا حفل زفاف جيلان ابنة الإعلامية السعودية لجين عمران وتواجد عمران إلى جانب ابنتها بالإضافة للفيديوهات التي انتشرت وظهرت فيها عمران مُتأثرة بسبب زواج ابنتها، فقامت زينب بتقديم التهاني للإعلامية السعودية وصلت من خلال كلامتها رسالة مهمة، إذ أثنت زينب على تصرف عمران ووقوفها إلى جانب ابنتها وألمحت إلى عدم اكتراثها بإعلانها انتظار أحفادها، مُلمحة إلى رفض وهبي أن تكون جدة وأن تكون أم لفتاة صبيو بعمر زينب ولديها أطفال.

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