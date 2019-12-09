مناوشات راغب وأحلام.. إثارة متعمدة أم حرب باردة!‎‎ (فيديو)

بعدما تم الإعلان عن انضمام الفنان اللبناني راغب علامة إلى لجنة تحكيم برنامج المواهب ذا فويس بموسمه الخامس، إلى جانب الفنانة الإماراتية أحلام.

عبر عدد من الجمهور عن صدمتهم خاصة ان مناوشات عديدة وحرب كلامية كانت قد وقعت بين علامة وأحلام خلال مشاركتهما في برنامج المواهب اراب ايدول، وصلت إلى حد خروج علامة من البرنامج وحلول مواطنه وائل كفوري بديلًا له.

كما صرح علامة في أكثر من مناسبة بانه من المستحيل أن يلتقي مع أحلام بنفس المكان أو اللجنة، لتأتي مشاركتهما سويًا في البرنامج بمثابة مفاجأة أثارت العديد من التساؤلات، حول موافقتهما بعد هذه الحروب الطويلة، إذ رأى البعض أن إدارة قناة ام بي سي دفعت لهما مبلغًا طائلًا وذلك من أجل إثارة الجدل في البرنامج ورفع نسبة المشاهدة.

وبالرغم من حالة السلام التي أطلقها النجمين منذ بداية الموسم الخامس إلا أن الأمر لم يخلو من بعض المناوشات الطريفة بينهما وبعض التلميحات المبطنة، ويبدو أن النجمين يطبقان المثل القائل "القط بحب خناقة".

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