ابن راغب علامة يتعرض للانتقاد..هل أجرى نفخ وتوريد لشفاهه؟

أحدث ابن الفنان اللبناني، راغب علامة، موجة من الجدل والانتقادات بسبب شكل ملامحه وأزيائه التي عدها البعض غريبة في أحدث ظهور له في إيطاليا.

شارك لؤي علامة، نجل راغب علامة، صورة حديثة له عبر حسابه على موقع إنستغرام مُستعرضًا إطلالته الوردية وتغير شكل ملامحه خلال مشاركته في عرض أزياء "برادا" لموسم ربيع/صيف 2023، حيث اختار ارتداء بدلة وردية من قماش الساتان البراق مؤلفة من بنطال واسع وقميص فضاض، بينما انتعل حذاء رياضي أبيض وحمل حقيبة بيضاء بتصميم "البانانا كروس".

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي شكل لؤي، مٌشيرين إلى أنه أجرى عمليات تجميل لوجهه من بينها عملية تكساس لتعريض ذقنه ونفخ وتوريد لشفاهه، كما أن إطلالته لا تناسب الرجال بل أقرب إلى إطلالات النساء.

وعلَّق أحد المتابعين: "لاحول ولاقوه الا بالله اللبس غير لائق بالرجال ابدا وادري الناس اذواق لكن مااشوفه يناسبه ويمحي هيبته".

وأضافت أخرى: "نفسي أعرف كيف الشباب و الرجال بيقبلوا على حالهم يلبسوا ملابس أنثوية !!!! صراحة شي مقزز جداً … اللبس بيعكس كتير الشخصية… واللبس المرتب و المحترم بيعطي هيبة و أكابريية".