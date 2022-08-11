ابن راغب علامة يعود لاستفزاز المتابعين بقميص مخرم

يحاول نجل الفنان اللبناني راغب علامة استفزاز متابعيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أكان ذلك بتصريحاته أو إطلالاته المثيرة للجدل، التي يعتمدها في عروض الأزياء أو في خروجاته الاعتيادية.



إطلالة لؤي راغب علامة تعرضه للانتقاد



ومؤخرًأ، شارك لؤي علامة صورة له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" التقطها خلال رحلته إلى العاصمة الفرنسية باريس عرضته للانتقاد؛ نظرًا لارتدائه بدلة مؤلفة من قطعتين باللون البيج، أسفلها قميص مخرم أسود ذو طابع نسائي، ما أقار استياء متابعيه.

وأرفق الصورة بتعليق يعبر فيه عن النجاح الذي يسير إليه تدريجيًا، قائلًا: "خطوات متتالية تصل للحلم الكبير".

وكتبت إحدى المتابعات منتقدةً إطلالته : "يا واد يبت😂 بصوت اللمبي".

وأضافت أخرى: "نفسي أعرف كيف الشباب و الرجال بيقبلوا على حالهم يلبسوا ملابس أنثوية !!!! صراحة شي مقزز جداً … اللبس بيعكس كتير الشخصية… واللبس المرتب و المحترم بيعطي هيبة و أكابريية".

لؤي راغب يتلقى تهديدات بالقتل

وهذه ليست المرة التي يتعرض فيها لؤي للانتقادات بشأن ملابسه وتهديدات بالقتل، فقد واجهة انتقادًا كبيرًا بسبب إطلالة له في باريس ارتدى فيها بدلة باللون الوردي الفاقع، خلال مشاركته في عروض أزياء عالمية التي اعتبرها البعض “غريبة”.

حينها خرج لؤي للرد على الانتقادات، ونشر صورة له مستلقيًا على السرير وابتسامة كبيرة على وجهه، وقال: "عادة أنا لا أرد على القصص التي تبدو غـــبية ولكني كنت أرى رسائل تتعلق بردود الناس على تصريح والدي على الكراهية والتهـديدات بالقـتل التي كنت أتلقاها بعد ظهوري بإحدى الإطلالات الأخيرة”.

وأضاف: "فقط للتوضيح عندما تحدثت إلى والدي لم أقل الناس الذين هم تحت الأرض ويختبئون وراء شاشاتهم. ما قلته في الواقع بأنهم فئران، والدي كان محترما بإجابته وعندما قلت هم تحت الأرض لم أقصد من الناحية المالية بل إنه في الواقع أسوأ بكثير".

وتابع: "المال يأتي ويذهب. إنها الغيرة والجهل وعدم الأمان وعدم القدرة على التفكير في وسائل التواصل الاجتماعي المثيرة للاشمئزاز والتي لم أكن أعرف أنها بهذا السوء".

وأكمل لؤي علامة: "أتمنى حقًا أن يستمتع من شارك في كل ما حدث بالرائحة الموجودة هناك لأن هذا هو المكان الوحيد الذي سيكونون فيه وهذا كل ما سيكونون عليه على الإطلاق".

لؤي راغب علامة يتهم بنفخ شفاهه

في وقت سابق، أحدث ابن الفنان اللبناني، راغب علامة، موجة من الجدل والانتقادات بسبب تغير شكل ملامحه خلال مشاركته في عرض أزياء "برادا" لموسم ربيع/صيف 2023، حيث اختار ارتداء بدلة وردية من قماش الساتان البراق مؤلفة من بنطال واسع وقميص فضاض، بينما انتعل حذاء رياضي أبيض وحمل حقيبة بيضاء بتصميم "البانانا كروس".

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي شكل لؤي، مٌشيرين إلى أنه أجرى عمليات تجميل لوجهه من بينها عملية تكساس لتعريض ذقنه ونفخ وتوريد لشفاهه، كما أن إطلالته لا تناسب الرجال بل أقرب إلى إطلالات النساء.



