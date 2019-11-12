ابن شاروخان يؤكد عدم رغبته امتهان الفن كوالده وهذه هي الأسباب!

كشف نجم بوليوود الفنان شاروخان مؤخرًا خلال لقاء له مع أحد البرامج الحوارية، عن قرار ابنه أريان فيما يخص دخوله إلى عالم الفن والتمثيل، وأكد أن أريان لن يتخذ التمثيل كمهنة أبدًا على الرغم أنه يدرس حاليًا صناعة الأفلام في أميركا.

وقال شاروخان أن ابنه كاتب جيد، لكنه لا يملك أدنى متطلبات التمثيل، وتابع: "أريان لا يملك موهبة التمثيل لكنه كاتب جيد، على ما أعتقد حتى تصبح ممثلًا يجب أن يأتي ذلك من داخلك، هو شيء تحتاج لان تقوم به وأنت تملك مهارات عدة تساعدك على ذلك".

وأضاف: "لقد أتى أريان إلي، وقال لي لا أريد أن أمثل، ومشكلته كانت والتي في اعتقادي هي الواقع أنه عاجلًا أم آجلا سيتم طرح المقارنة بين الأب وابنه وهو لا يريد ذلك أبدًا".

الجدير ذكره، أن سوهانا ابنة شاروخان كانت عكس أخيها، حيث أنها إلى جانب دراستها الأفلام في أميركا، دخلت عالم التمثيل كأبيها، وأكدت في عدة مناسبات وآخرهم مقابلتها مع مجلة فوغ العام الماضي أن حلمها هو أن تصبح ممثلة مشهورة ونجمة في بوليوود مثل أبيها.

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