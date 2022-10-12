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ابن نجم هوليوودي شهير يُعرض على والده مبلغ مالي مقابل رؤيته لمدة 24 ساعة

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 12 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 09:03
نجم هوليوودي
نجم هوليوودي

تصدّر اسم المغني الهوليوودي "فيفتي سنت" وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وذلك بعد أن صرّح ابنه بتصريحات جريئة وصادمة تتعلق بوالده وعلاقته السيئة به.

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ابن فيفتي سينت يعرض مبلغ على والده من أجل رؤيته

وبالرغم من ان المغني الهوليوودي لديه ثلاثة أبناء إلا أن علاقته بابنه الأصغير "سير" هي أقوى علاقة بين أبنائه حيث أنه يقضي الوقت الأطول معه.

وعلى النقيض تمامًا فإن علاقته مع ابنه الأكبر البالغ من العمر 25 عاماً والذي يدعى "ماركيز جاكسون" ليست جيدة، حيث انه لم يشعر ماركيز بحب واهتمام والده، وكان العداء هو أساس علاقتهما.

وفي بادرة وتصرف جريء من ماركيز قام الأخير بالتعبير عن غضبه من خلال عرض مبلغ مالي على والده فيفتي سنت مقابل رؤيته لمدة 24 ساعة، فقال ماركيز: "أنا أعرض على والدي مبلغ 6700 دولار لكي أقضي 24 ساعة معه".

وأثار هذا الأمر جدلًا كبيرًا في الوسط الفني وبين الجمهور حيث تعرّض فيفتي سنت لانتقادات عديدة بسبب طريقة تعامله مع ابنه وعدم اهتمامه به.

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خلافات فيفتي سنت مع ابنه

كشف ماركيز خلال مقابلة له عام 2017 عن علاقته السيئة بوالده فقال: "لم يكن والدي في جواري بما يكفي لقد ابتعدت عنه عندما كان عمري عشرة سنوات وبدأ وجوده يخف ويتضاءل مع مرور الوقت".

وتصاعد الخلاف بين الأب والابن خلال عام 2018 عندما خرج ماركيز مع ابن أحد أكبر منافسي فيفتي سنت، فقال النجم الهوليوودي وقتها: "أنا لا امانع ان تعرض ماركيز لحادث وصدمته حافلة".

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