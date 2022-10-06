نجمة هوليوودية شهيرة حامل بتوأم في عمر الـ 48 .. "معجزة تتحقق"

فجّرت النجمة الهوليوودية الشهيرة "هيلاري سوانك" مفاجاة كبيرة لجمهورها في مختلف أنحاء العالم، حيث أعلنت عن حملها بطفلها الأول.

تفاصيل حمل هيلاري سوانك بتوأم

وكشفت النجمة البالغة من العمر 48 عاماً عن حملها بطفلها الاول وذلك من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" تستعرض فيه حملها بشهورها الأولى، وبدت النجمة العالمية بغاية السعادة.

وظهرت النجمة الحائزة على جائزة الاوسكار وهي تحتفل بحملها حيث أنها كانت تشير بيدها الى بطنها وعلّقت على الصورة: "قريباً ميّزة مزدوجة".

وقد تكهّن العديد من المتابعين بأن هيلاري حامل بتوأم وذلك من خلال تعليقها على صورة حملها حيث أشارت الى أنه مزدوج، وهو ما أشعل حماسة الجمهور الذي اعتبر ان الامر مفاجأة سارة جدًا للنجمة متمنين أن تتجاوز أشهر الحمل بصحة وسلامة.

هيلاري سوانك تتحدث عن حملها في عمر الـ 48 عامًا

وخلال مقابلة لها مع برنامج Good Morning America تحدّثت هيلاري حول تفاصيل حملها، فقالت: "لقد كنت أحلم بالأمومة، منذ فترة طويلة، والآن سأصبح أم ليس لطفل واحد بل لاثنين لا أستطيع أن أصدق ذلك فهذا شعور رائع للغاية".

ووصفت هيلاري سوانك حملها بأنه عبارة عن معجزة، بسبب عمرها فقالت: "نعمة ومعجزة إنه أمر لا يصدّق أبداً".

وهيلاري سوانك ممثلة من مواليد 1974، قدمت خلال مسيرتها العديد من الأعمال المميزة، وحصلت على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة مرتين، المرة الأولى عام 1999 عن فيلم الفتيان لا يبكون والمرة الثانية عام 2004 عن فيلم فتاة المليون دولار