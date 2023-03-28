اتهام ليالي دهراب بتقليد نادين نجيم في "منزل 12".. نسخة عن "صالون زهرة"

اتهم المسلسل الكويتي "منزل 12" بتقليد مسلسل "صالون زهرة" من ناحية الديكورات، والأزياء، والأجواء بشكل عام.

"منزل 12" تقليد لـ"صالون زهرة"

ولاحظ المتابعون التشابه الكبير بين الشخصية التي تؤدي دورها ليالي دهراب في "منزل 12" وشخصية "زهرة، التي تجسد دورها الممثلة اللبنانية نادين نجيم، خاصة وأنها تعمل في صالون شعر للسيدات، كما تشابهن الأزياء التي اعتمدتها في المشاهد بالأزياء التي ظهرت بها نجمات العمل في مسلسل "صالون زهرة.

وعلَّقت إحداهن عن التشابه الكبير بين دهراب ونجيم: "مسلسل منزل 12 ليالي ماخذه دور نادين نسيب في صالون زهره و الا يتراوالي"، وأضافت أخرى: "ليالي لن تكوني نادين نجيم في صالون زهرة".

وأضاف آخر منتقدًا: "متاثرين بمسلسلات لبنانيه لا والمشكله يقولون فريجنا من متى البنت تسوق سيكل بالفريج والمصريه تتطنز على اكلنا شنو هالاسفاف المفروض اى مسلسل كويتى قبل العرض يقروون السيناريو لان ضيم".

وأشار البعض إلى الإفلاس الحاصل في قصة العمل وعدم واقعية أحداثه، فعلَّق أحدهم: "المسلسل شفت لقطات منه التمثيل حلو لا باس بس لفت نظري موضوع الفريج احنا ماعندنا نظام جذي بين البيوت نفس الملاحظه والله ولا اكو بنت اتروح بسيكل". إشادات لمسلسل "منزل 12"

من جهة أخرى، أشاد الكثيرون بالعمل وأحداثه المرعبة والغامضة، فكتبت إحداهن: "أفكار جديدة ممكن يكون منزل ١٢ فكرته جديدة شوي و لكنه إلى الآن غير واضح و مبهم و أتوقع هو راح يكون قريب من مسلسل محمد علي رود لأنه يتحدث عن الجن و السحر، أما إذا بغيت مسلسل فيه احداث و ممتع شوف المجاريح مال سعاد عبدالله".

أحداث مسلسل "منزل 12".

أحداث مسلسل "منزل 12"

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والغموض حول "منيرة"التي تمتلك حاصة خارقة تخولها لرؤية أشياء من العوالم الأخرى، والتي تكرسها لمساهدة غيرها، إلَّا أن حادثة وفاة ابنها "صقر" في حادث سيارة تقلب حياتها رأسًا على عقب، فتقرر الابتعاد والعيش بهدوء مع زوجها، لكن لا يدم هذا الهدوء مع ظهور جارتها "نادية".

ويعرض العمل بعض الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من الأسر خلال الأعوام السابقة



أبطال مسلسل منزل 12

ويضم العمل العديد من نجوم الخليج من بينهم: سعد الفرج، وفاطمة الحوسني، وبثينة الرئيسي، ومحمد العلوي، وطيف، وليالي دهراب، ولما أمير، وفاطمة البصيري، وأمل محمد، و شيماء سيف، وانوار السبيعي، و نور الدليمي، وغيرهم.