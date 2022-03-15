نجوم يتغيبون عن دراما رمضان 2022 لأسباب مختلفة.. من بينهم نادين نجيم!

سيتغيَّب عدد كبير من النجوم والفنانين عن موسم دراما رمضان 2022 لأسباب عدة، رغم أننا اعتدنا على تواجدهم وحضورهم المتألق في أعمال درامية رائعة أمتعونا بها في مواسم رمضان السابقة.

ولقد بدأ العد التنازلي لموسم دراما 2022 الذي اتضحت ملامح خريطة مسلسلاته ونجومه المشاركين، لكن لوحظ تغيُّب نجوم كبار أمتعونا خلال موسم رمضان الأعوام الماضية من بينهم عادل رمضان، نادين نسيب نجيم، وتيم حسن، وغيرهم.



وهنا نعرض قائمة بأبرز النجوم المتغيبين عن الساحة الفنية في موسم رمضان:

عادل امام

يتغيب الفنان المصري عادل إمام عن موسم دراما رمضان للمرة الثانية على التوالي، فقد كانت آخر مشاركة له في مسلسل "فالنتينو" مع النجمة دلال عبدالعزيز.





يحيى الفخراني

يتغيَّب الفنان المصري يحيى الفخراني عن موسم رمضان، بعدما شارك الموسم الماضي بمسلسل "نجيب زاهي زركش".

يوسف الشريف

أعلن الفنان يوسف الشريف تغيبه عن السباق الرمضاني لانشغاله في فيلم سينمائي جديد بعد 3 سنوات من تقديمه فيلم "آدم" عام 2018. وكان آخر أعماله مسلسل "كوفيد 25".

عمرو يوسف

يتغيَّب الفنان المصري للعام الثاني على التوالي عن دراما رمضان؛ نظرًا لانشغاله بعرض مسرحية "كازانوفا" في السعودية وتصوير مسلسله "وعد الشيطان" المقرر عرضه بعد شهر رمضان المبارك.





تيم حسن

لن يطل الفنان السوري تيم حسن في دراما رمضان 2022 بسبب انشغاله في تصوير فيلم "الهيبة".

ياسمين عبد العزيز

قررت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز أخذ استراحة من التمثيل بعد معاناتها من أزمة صحية قبل عد أشهر. وكان آخر أعمالها مسلسل "اللي ملوش كبير" من بطولتها هي وزوجها الفنان أحمد العوضي.

منى زكي

خرجت الفنانة المصرية منى زكي من السباق الرمضاني بعدما قرر صناع مسلسلها "لام شمسية" تأجيل تصويره.





دنيا سمير غانم

ستتغيَّب الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عن الموسم الرمضاني بعد تأجيل عرض مسلسلها "عالم موازي"؛ وذلك بسبب وجود خلافات بينها وبين منتج المسلسل هشام جمال الذي تعاونت معه في العديد من الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية.



نادين نسيب نجيم

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن تغيبها عن الموسم الرمضاني من أجل التركيز على مشورعها الخاص.

مي عمر

ستتغيَّب الفنانة المصرية مي عمر بسبب ارتباطها بأكثر من عمل سينمائي.





هند صبري

و لن تتواجد الفنانة التونسية هند صبري في هذا الموسم بعد مشاركتها في مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز.