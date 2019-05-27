اجتماع الأحبة في عيد ميلاد نيشان، ومفاجأة من نوال الزغبي ووائل كفوري (صور)

اجتمع عدد من نجوم الفن مع الإعلامي اللبناني نيشان، وذلك احتفالًا بمناسبة عيد ميلاده الـ48 الذي صادف الـ24 من مايو، وكانت نوال الزغبي هي التي نظمت وحضّرت لهذه المفاجأة، بحضور الفنان وائل كفوري أيضًا.

وقدمت نوال الزغبي قالب من الحلوى مطبوع عليها صورة نيشان احتفالًا بعيد ميلاده، وقامت أيضًا بالغناء له برفقة الفنان وائل كفوري، وسط أجواء لطيفة ورائعة كما وصفها نيشان الذي نشر مقطع فيديو من الاحتفال عبر إنستغرام وعلق عليه قائلًا: شكرًا نوال على الجمعة الرائعة"، وأضاف: "ابتسم وائل..الشكر من القلب لنوال الزغبي على جمع الأحباب في منزلها، خلي الصورة تحكي".

الجدير ذكره، أن نيشان كان من المفترض أن يقدم خلال شهر رمضان المبارك برنامجه "توأم روحي"، وكشف سابقًا عن بعض الأسماء في الوسط الفني الذي سيقوم باستضافتها خلال حلقاته، إلّا أنه اضطر لتأجيل عرض البرنامج إلى ما بعد رمضان بسبب مشاكل مادية كما ذكر.

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