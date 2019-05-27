حقيقة دخول رجاء الجداوي للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

انتاب القلق جمهور الفنانة رجاء الجداوي، وذلك بعدما انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تعرضها لوعكة صحية شديدة ومفاجئة، اضطرت على إثرها لدخول المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ولمعرفة ما الذي تعاني منه تحديدًا.

وكان نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي قد صرّح للإعلام أن الفنانة القديرة حالتها مستقرة، وما حدث معها مجرد إجهاد وتعب عام، وحاليًا تتلقى العلاج اللازم في إحدى المستشفيات في منطقة المهندسين.

وبحسب تصريحات الفنانة رجاء الجداوي لـ"الوطن"، أكدت أنها شعرت بالتعب العام بسبب ارتفاع درجات الحرارة والصيام، موجهة الشكر لكل من اهتم بها وسأل عنها، إضافة إلى أنها ستغادر المشفى يوم غد ولن تمكث هناك طويلًا.

يشار إلى رجاء الجداوي تعرضت لهذه الوعكة الصحية مباشرة عقب عودتها من دبي، حيث أنها كانت تحضر احتفالية خاصة بأحد عروض الأزياء برفقة الإعلامية المصرية بوسي شلبي.

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