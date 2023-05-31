اختيار محمد عبده وعمر العبداللات للغناء في زفة الأمير الحسين ورجوة

تفصلنا أيام قليلة على زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله على عروسه السعودية رجوة آل سيف، وبات الجميع في انتظار رؤية عرسهم الملكي عبر شاشات التلفاز، ومشاهدة زفتهم بفارغ الصبر.

ديو يجمع عمر العبداللات ومحمد عبده في زفنة الأمير الحسين

ووفق بعض التقارير،كشف أن زفة العروسين ستكون ديو غنائي يجمع فنان العرب السعودي محمد عبده وصوت الأردن عمر العبداللات، حيث سيغنينان أغنية خاصة تشرف على عزف موسيقاها أوركسترا المعهد الوطني الأردني.

ويُشار إلى أن الأغنية من كلمات الشاعر السعودي دكتور صالح الشادي، ومن ألحان عمر العبداللات،و توزيع الدكتور أيمن عبدالله.

حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة

ومن المقرر أن تقام مراسم عقد قران الأمير الحسين والآنسة رجوة في قصر زهران، يوم الخميس الأول من شهر حزيران القادم، بعدها سيتوجه بالعروسين إلى قصر الحسينية محاطان بالموكب الأحمر، الذي سيسلك عددا من شوارع العاصمة عمَّان التي ازدانت بالأعلام.



