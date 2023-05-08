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محمد عبده يغني في مدينة البتراء الأردنية في هذا الموعد

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 08 أيّار / مايو 2023 - 03:04
محمد عبده
محمد عبده

البوابة-يحيي النجم محمد عبده حفلاً غنائيًا في مدينة البتراء في الأردن يوم 26 مايو/أيار الشهر الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

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وكتب موقع (روتانا) عبرالحساب الرسمي لموقع التواصل الإجتماعي (تويتر): (بعد غياب طويل فنان العرب محمد عبده يعود محمّلاً بالشوق لجمهوره في مملكة الأردن لإحياء ليلة طربية استثنائية في مدينة البتراء الوردية).

وكان الفنان محمد عبده قد طرح ألبومه الأخير (يا غافية قومي)، من ألحان الموسيقار طلال ويضم 11 أغنية نذكر  منها : (وين الدليل، يا غافية قومي، استطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، مريت).

 

كلمات دالة:محمد عبده

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