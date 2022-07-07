اختيار نانسي عجرم نجمة لحفل اختيار ملكة جمال لبنان

يعود حفل ملكة جمال لبنان لعام 2022 ليستأنف فعالياته من جديد وليختار ملكته بعد توقف دام لثلاثة أعوام نتيجة جائحة كورونا، وذلك بعد آخر تتويج له جرى لعام 2018.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة عن اختيار الفنانة اللبنانية نانسي عجرم نجمة لحفل التتويج باللقب، حيث ستشعل خشبة المسرح بفاصل غنائي خلال السهرة، مؤكدين أن سهرة عنوانها الجمال لا يكتمل دون تواجدها فنانة متألقة مثل نانسي عجرم.

وكانت نانسي قد أحيَّت حفل ملكة جمال لبنان لعام 2014، الذي فازت فيه سالي جريح بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2014، و إلسا حجار بلقب الوصيفة الأولى ، وربي منذر على لقب الوصيفة الثانية ، وأية حدرج على لقب الوصيفة الثالثة و ستيفاني كيروز على لقب الوصيفة الرابعة.

ومن المقرر عقد الحفل تحت شعار "We Miss Lebanon" بتاريح 24 يوليو الجاري، وستقدمه الإعلامية هيلدا خليفة.

ومن المقرر أن تقدم الحفل الإعلامية هيلدا خليفة يوم الأحد 24 من يوليو الجاري تحت شعار: «We Miss Lebanon».

وقد اختيرت الجميلات اللواتي سيتنافسْنَ على العرش، من بين المُشتركات اللواتي تقدّمنَ للمسابقة في لبنان والخارج، عبر لجنة مُختصّة اختارتهنّ بناءً على المعايير العالميّة لجمال الجسم والوجه، شرط التحصيل العلمي الجامعي، الحضور، الثقافة، وغيرها.

نانسي عجرم تطرح برومو أغنية "صح صح"

وعلى صعيد آخر، شوَّقت نانسي متابعيها لأغنيتها "صح صح" بالتعاون مع الفنان العالمي "مارشملو" عن طريق طرح برومو دعائي للأغنية عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، حيث من المقرر طرح الأغنية بتاريخ 8 يوليو الجاري.