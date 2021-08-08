استبعاد بطلة مسلسل شقة الأبرياء لهذا السبب.. وهل سينتهي الموسم الثاني قبل أن يبدأ؟

شقة الأبرياء كان أحد المسلسلات التركية الأكثر نجاحاً خلال الموسم الماضي والذي انتهى منذ عدة أشهر تقريباً وبانتظار تصوير الموسم الثاني الذي سينافس أعمال الموسم القادم.

كاست العمل ربما وقع بورطة كبيرة والسبب الممثلة التركية إيزجي مولا والتي تؤدي دور "صفية" بعد تعليق هاجمت فيه أحد مراسلي القناة التي تعرض مسلسل شقة الأبرياء. المراسل كان يغطي حرائق تركيا والتي التهمت العديد من الأشجار والمنازل في عدة مناطق، وجاء في تصريح المراسل الصحفي أن الحريق انتهى في إحدى المناطق، ليتضح لاحقاً أن الحريق ما زال مستمراً مما دفع الممثلة التركية للتعليق بـ "عار عليك".

تعليق إيزجي آثار غضب القناة العارضة للعمل الذي تشاركه فيه لأن المراسل أيضاً من نفس القناة وتم بناءاً على ذلك تداول أخبار حول أن الشركة تفكر جدياً في إنهاء دور الممثلة من مسلسل شقة الأبرياء، إلا أنه من بعدها بساعات أكد المكتب الخاص بإدارة أعمال الممثلة أن هذه الأخبار عارية من الصحة وسيبدأ التصوير قريباً كما كان مُخطط له.

الجمهور كان له رأي آخر حول أن إنهاء شخصية إيزجي سيكون خلال الحلقات الأولى وراهن الأغلب على فشل الموسم الثاني من دون دور "صفية" لأنها جزء رئيسي من نجاح العمل وأغلب الأحداث لها دور كبير فيها.

قصة مسلسل شقة الأبرياء !

تدور قصة العمل حول شخصيات حقيقية على رأسها رجل الأعمال الذي يعاني من العديد من الأمراض وخاصة من وسواس جمع القمامة، وشقيقته الكبرى التي تعاني من وسواس النظافة القهري الشديد وتتحكم باختيها الأصغر اقتداء بوالدتها المتوفاة التي كانت أصل المرض النفسي لها ولأخيها.

أما الأخت الوسطى فتعاني من سلل البول الليلي وتجمع الأختان الشراشف المتسخة في شقتهم العليا الفارغة لأنهما تقرفان من غسلها لكن تنويان تنظيفها بعد فترة فتتحول الشقة إلى مخزن يحتوي جبلا من الأكياس وتفوح منه الرائحة الكريهة، والأخت الصغرى تعاني من مرض إيذاء النفس عندما تواجه مشكلة ما أو تشعر بالحزن. ويتناول المسلسل العديد من الأحداث الشيقة التي تتصاعد بشكل تدريجي مع وقوع رجل الأعمال بحب فتاة مختلفة تماماً عنهم.

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