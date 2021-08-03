يعقوب الفرحان يتعرض للإهانة من شاب غريب أمام الكاميرا!

موقف مُحرج تعرض له الممثل السعودي يعقوب الفرحان بعد أن أطل بفيديو إلى جانب أحد الشبان خلال تواجدهم في مكان عام.

يعقوب الفرحان كان يوجه تحية للجمهور من خلال هاتف الشاب الذي أقنعه بأنه مُعجب، وعند الانتهاء من التسجيل تفاجئ بتعليق الشاب "ما دريت انك خيخة" أي بما معناه ضعيف الشخصية. ما حدث لاحقاً لم يكن واضحاً لأنه لم يتم تداول سوا هذا الفيديو إلا أن الجمهور أطلق هجومه على الشاب بتعليقات كان منها "نهاية تعطى وجه لواحد قليل تربيه على العموم هذا ممثل مبدع اجاد الدور بحرفيه"..وتابع آخر "اذا في احد خيخه ف هو المعجب قليل الادب ع اساس الحين انه كفو تبن فيه والله"...وجاء في تعليق أحدهم "عيب بصراحه ماله.دخل فيه الواحد يسلم يكون سلامه بحترام. ويفرض احترامه".

يعقوب الفرحان بشخصية رشاش!

منذ أيام تصدر المسلسل السعودي "رشاش" قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى والثانية منه عبر تطبيق شاهد VIP الإلكتروني. وحظي العمل الذي يروي قصة واحد من أشهر مجرمي السعودية ويجسد دور البطولة فيه الفنان السعودي يعقوب الفرحان بإشادة كبيرة من قبل رواد السوشال ميديا الذين أثنوا بشكل خاص على التصوير والعمليات التقنية للمسلسل، وحتى أداء يعقوب الذي أذهل الجمهور ودفع البعض لمناداته بـ رشاش بدلاً من يعقوب.

طلاق يعقوب الفرحان وليلى اسكندر

فاجأت ليلى إسكندر متابعيها خبر طلاقها من يعقوب الفرحان بعد زواج استمرلحوالي 8 سنوات، حيث نشرت عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" صورة سوداء مُرفقة بعبارة "أعلن إنفصالي رسميا عن يعقوب الفرحان" من دون إضافة أي تفاصيل أخرى. إلَّا أنهما عادا إلى بعضهما البعض في آخر لحظة.

يذكر أن زواج ليلى حدث منذ 9 سنوات وأثمر عنه ابنهما الوحيد يوسف، وكان زواجهما مثير للجدل إذ أنها غيرت ديانتها من المسيحية للإسلام ورغم الأقاويل حول أن زوجها هو سبب هذا التغيير إلا أنها أكدت أن اعتناقها الإسلام جاء من باب شعورها بالراحة عند قراءة القرآن وإيجادها أجوبة جميع الأسئلة التي في بالها بين آيات القرآن الكريم.

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