الكشف عن هوية زوج نجوى كرم وموعد الزفاف وفرق العمر بينهما!

الفنانة اللبنانية الملقبة بـ شمس الأغنية العربية نجوى كرم هي الموضوع الدسم للصحافة العربية لعدة أسباب كان آخرها زواجها المنتظر.

الإعلامي اللبناني ايلي باسيل كشف عن هوية زوج نجوى كرم المستقبلي والذي تبين أنه رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني الذي يصغرها بـ 15 عام تقريباً، أما عن موعد الزفاف فسوف يكون بحسب تصريحات ايلي باسيل خلال شهر سبتمبر من العام الحالي.

يذكر أن أخبار زواج نجوى كانت قد انطلقت أولاً من خلال الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية والتي أكدت أن نجوى ستدخل القفص الذهبي من شاب يعتبر من أهم الرجال وأنه ثري وله منصب كبير وأهمية في المجتمع تتفوق على أهمية نجوى كرم كما أنه أفضل بمراحل من طليقها متعهد الحفلات يوسف حرب.

نجوى كرم ويوسف حرب!

الفنانة اللبنانية كانت متزوجة من متعهد الحفلات "يوسف حرب" منذ أكثر من 20 سنة ولم يستمر هذا الزواج سوى سنتين بسبب ضغوطات العائلة. وكانت نجوى والتي تنتمي للديانة المسيحية قد تزوجت من يوسف الذي هو من الديانة المسلمة، ووقفت بوجه عائلتها دفاعاً عن حب حياتها، إلا أن الثنائي انفصلا بسبب الضغوطات الكبيرة من عائلة الطرفين.

وكشفت الفنانة اللبنانية مؤخراً تفصيل لم يكن يعرفه الكثير حول أنها كانت الزوجة الثانية، إذ أن يوسف وقتها كان متزوجاً ولديه أطفال إلا أن الحب دفعه نحو نجوى كرم التي صرحت أنها رفضت أن يُطلق زوجته الأولى حتى لا تشعر بأي ذنب تجاه أي شخص.

في نفس السياق، كان الجمهور قد استرجع تصريحات سابقة لـ نجوى أكدت فيها أن يوسف خلال فترة زواجهما قد رفع يده عليها وصفعها بعد أن كانت هي من قامت باستفزازه، ووقتها تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب تصريحها حول "أنها هي من استفزت زوجها" وأنها ما كان يجب أن تقبل ذلك بسبب الانفتاح الكبير الذي يعيشه العالم العربي والمطالبات بحقوق المرأة. يوسف وقتها أكد أنها لم تكن صفعة بالمعنى الحقيقي بل مجرد ضربة خفيفة، إلا أن ذلك لم يشفع لهما من الانتقادات.

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