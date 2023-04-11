اسماعيل تمر يفجع بوفاة والدته.. "كسرتيلي ظهري"

فجع الفنان السوري اسماعيل تمر بوفاة والدته، التي أعلن عن وفاتها يوم أمس الإثنين الموافق 10 ابريل.

وفاة والدة اسماعيل تمر

وتَّجه اسماعيل تمر عبر حسابه في "إنستغرام" وشارك صورة له أثناء مساعدة والدته، ملك درويش، في ارتداء حذاء داخل أحد المحال التجارية، وعلَّق: "ياريتو الله اخدني وخلاكي يا حنونة..كسرتيلي ظهري يا امي..الله يرحمك ويجعل مثواكي الجنة".

وأعلن اسماعيل تمر أن العزاء سيقام في فندق سمايا الواقع في حي ديرة بدبي، اليوم الثلاثاء الموافق 11 ابريل، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

المتابعون يعزون اسماعيل تمر

وقدَّم الفنانون تعازيهم لزميلهم، فعلَّق الفنان السوري ناصيف زيتون: "العمر الك خيي الله يرحمها و يصبرك و يكون بعونك انت و كل العيلة … البقية بحياتكم"، من جهته كتب الفنان السوري تيم حسن: "الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويصبرك اسماعيل .. انا لله وانا اليه راجعون .. العمرالك".

وكتب معتصم النهار مواسيًا: "البقاء لله..الله يرحمها ويصبر قلبك أسماعيل"، وتابع آخر: "الله يرحمها ويحسن اليها ويجعل مثواها الجنة يا حبيبي الله يصبركم ويحميكم لبعض الله يرحمها صارت بمكان احلى وتأكد يا خي انها بتكون شايفتك وفرحانة فيك ومقدرة كل شي عملته بطريقها.. انا لله وانا اليه راجعون..البقية بحياتكم".

