اضطرابات كانيه ويست تصل لجاستين بيبر وزوجته هايلي.. واتهامات بالخيانة

يعيش النجم العالمي "كانيه ويست" وسط عاصفة من الدراما والتصريحات النارية والانتقادات من قبل زملاؤه في الوسط الفني الهوليوودي، خاصة بعد مهاجمته لرئيسة تحرير مجلة "فوغ".

وبدأ مغني الراب العالمي المثير للجدل بالدفاع عن نفسه وسط هذه الاتهامات حيث أن تصريحاته النارية والجريئة وصلت إلى الثنائي جاستين بيبر وهايلي، بعد مهاجمته لعدد من زملائه سابقًا، بالإضافة لطليقته كيم كارداشيان.

كانيه ويست يلمّح الى علاقة جنسية بين هايلي بيبر ودريك

نشر النجم العالمي تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يلمّح من خلالها بأن المغني "دريك" أقام علاقة جنسية مع زوجة مغني البوب "جاستين بيبر" عارضة الأزياء هايلي بيبر.

وكتب النجم العالمي في التغريدة: "أخبرتك يا جاستين امسك فتاتك قبل أن أغضب، اعتقدت أنك صديقي ولكنك لم تكن متواجد عندما قامت عائلة كارداشيان بخطف أبنائي ".

وفي تغريدة اخرى نشر صورة دريك وهايلي وكتب عليها: "دريك يرتدي قلادة هايلي بالدوين التي تحمل حرف H بعد مواعدة ليلية، هناك شيء بالتأكيد بين هايلي ودريك".

هجوم هايلي بيبر على كانيه ويست

يُشار إلى ان عارضة الأزياء "هايلي بيبر" كانت قد انضمت إلى النجمات اللواتي هاجمن ويست ومن بينهن عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية جيجي حديد في الدفاع عن رئيسة مجلة "فوغ" غابرييلا كاريفا بعد أن تنمّر نجم الراب العالمي عليها وعلى أزيائها.

كانيه ويست يتعرّض للهجوم خلال عرض ازياء باريس

وتعرض كانيه ويست لهجوم كبير خلال عرض أزياء باريس وذلك بعد أن ارتدى قميص مكتوب عليه "حياة البيض مهمة" حيث اعتبرها البعض جملة تحمل الكثير من العنصرية وتدعو الكراهية.

ومن المعروف أن ويست لا يتوقف عن إثارة الجدل حوله والهجوم على زملائه وعائلة ال كارداشيان وذلك بعد انفصاله مؤخرًا عن زوجته السابقة ووالدة ابنائه نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان.