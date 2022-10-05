كانيه ويست يتعرّض لهجوم من قبل جيجي حديد.. والسبب التنمّر

وقع جدل كبير خلال أسبوع الموضة في باريس ما بين المغني العالمي وصاحب العلامة التجارية Yeezy "كانيه ويست" ومحررة مجلة فوغ "غابريلا كاريفا جونسون"، أدّت الى دخول عارضة الأزياء جيجي حدي إلى الخط.

تفاصيل المشكلة بين كانيه ويست ومحررة مجلة فوغ

شاركت محررة مجلة فوغ "غابريلا كاريفا جونسون" رأيها حول موديلات العلامة التجارية Yeezy والخاصة بالنجم العالمي "كانيه ويست" عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

واستفزّ هذا الموضوع المغني العالمي "كانيه ويست" والذي هاجمها من خلال نشر صورة من بروفايلها وانتقد اختيارها للأزياء والملابس عبر "انستغرام".

تدخّل جيجي حديد على خط المشكلة

يبدو واضحاً بان هذا الأمر أثار غضب عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" والتي ردّت عليه من خلال التعليقات وقامت بمهاجمته.

وقالت جيجي في التعليق: "أنت تحلم لو كان لديك نسبة قليلة من ذكائها، ولكن ليس لديك فكرة عن الذكاء أبداً، ويمكن ان تكون الشخص الوحيد التي يمكن ان تنقذك، وهل شرف الدعوة إلى عرضك يمنع أي شخص با يبدي رايه حول أزيائك؟ أنت شخص متنمّر ومضحك".

وشاركت جيجي حديد صورة لغابريلا كارفا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل "انستغرام" وكتبت عليها: "واحدة من الأصوات المهمة في صناعة الازياء، ويمكنها أن تدرّس هذا الرجل المخزي أكثر مما يعتقد أنه يعرف".

جيجي حديد وعلاقتها العاطفية مع ليوناردو دي كابريو

كانت عارضة الأزياء "جيجي حديد" قد تصدّرت وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أثيرت شائعات حول علاقة رومانسية تجمعها بالنجم الهوليوودي "ليوناردو دي كابريو".

وتداول المتابعون مجموعة من الصور التي تجمع الثنائي مع بعضهما البعض، كما أن هناك صور اخرى لمغادرة ليوناردو فندق جيجي حديد في باريس.