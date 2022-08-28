اعتقال المغنية التركية "جولشان".. بسبب سخريتها من المدارس الإسلامية

أعلنت الشرطة التركية أنها ألقت القبض على المغنية الشهيرة "جولشان" وذلك بعد اثارتها الجدل بسبب تصريحاتها في حفلها الأخير ضد المدارس الإسلامية، واتهامها بالعنصرية والتحريض ونشر الكراهية بين الناس.

جولشان متهمة بالتحريض على الكراهية

خلال حفل المغنية التركية "جولشان" الأخير كانت تقدّم عرضها الغنائي على المسرح عندما قالت لشخص يقف معها على خشبة المسرح في اطار المزح بأن انحرافها كان بسبب تربيتها في مدارس إمام خطيب وهي مدارس إسلامية.

وأثارت هذه المزحة جدلًا كبيرًأ بين الجمهور ورواد السوشال ميديا، والذين اعتبروا بأن جولشان تحرّض على الكراهية ضد المجارس الدينية والإسلامية والحقد بين الناس.

القاء القبض على المغنية التركية جولشان

وبالرغم من ان المغنية التركية قامت بالاعتذار بشكل علني للجمهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلا أن الشرطة التركية ألقت القبض عليها بتهمة التحريض على الكراهية والعداء.

وأفادت وكالة الأنباء التركية بأن المغنية الشهيرة أدلت بإفادتها لشرطة اسطنبول، كما أنها أحيلت الى المحكمة وجرى اعتقالها بعد ذلك بفترة قصيرة.

وتم تداول العديد من الصور التي توثق لحظة اعتقال الفنانة التركية من أجل التحقيق معها بتهمة التحريض وبث الكراهية.

ما هي مدارس إمام الخطيب؟

يشار بأن عدد مدارس إمام الخطيب الدينية الإسلامية انتشرت بشكل كبير خلال عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مما أثار غضب العلمانيين والذين يشكّلون نسبة كبيرة في تركيا.

وهي مؤسسة رسمية للتعليم الثانوي والإعدادي في تركيا، تعمل على تنشئة عدد من الدعاء والأئمة، كما ان هدفها تخريج عدد من الشباب للعمل في المساجد.