إليك أكثر افلام الرعب الكورية إخافة..لحظات تحبس الأنفاس

تُعتبر افلام رعب كورية من الأعمال السينمائية التي تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وتتميز بقدرتها على خلق جو مشوق ومرعب يجذب الجمهور ويثير فضولهم.

وتتميز هذه الفئة من الأفلام بالعديد من العناصر التي تشعر المشاهدين بالتوتر والرعب المسبق للأحداث التي ستحدث في القصة، وعادة ما تبجأ بمشاهد غامضة ومرعبة تلفت انتباه الجمهور وتثير تساؤلاتهم حول الأحداث المقبلة، كما قد تضمن لقطات سريعة ومشاهد مخيفة تظهر لمحات من المخاطر والكائنات الخارقة للطبيعة.

علاوة على ذلك، يتم استخدام الموسيقى والتأثيرات الصوتية بشكل فعال في افلام رعب كورية لإنشاء جو من التشويق والرعب، إذ تستخدم مؤثرات الصوت عالية التردد والموسيقى السوداء؛ للتأكيد على الأجواء المخيفة وإشعار المشاهدين بقرب حدوث أمور مرعبة.

وهنا نعرض قائمة بـ افلام رعب كورية :

افلام رعب كورية

'Death Bell' (2008)

تركز حبكة الفيلم على حادثة قتل جماعي لعشرين طالب في صف النخبة؛ التي تنشأ بسبب الهوس بالإنجاز ودفع رشوة للمعلم لتأمين مكان في الفصل.

وحينما يصدر صوت غامض من مذياع المدرسة يطلب من الطلاب إكمال تمرين معين وإلا سيموتون واحدًا تلو الآخر.

يخلق "جرس الموت" جوًا خانقًا ومظلمًا يطارد المشاهد باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب الوحشية للقتل مثل استخدامه للموسيقى.

و على الرغم من احتوائه على جميع المكونات الأساسية لفيلم رعب، يحذر الفيلم أيضًا من تركيز كوريا الجنوبية على النجاح الأكاديمي، حيث يعد الفشل في الامتحان الجامعي أحد الأسباب الرئيسية للانتحار.

The 'Whispering Corridors' Franchise (1998 - 2021)

يعتبر فيلم Whispering Corridors أحد أكثر افلام رعب كورية شهرة في التسعينيات؛ ونظرًا للنجاح الأول للفيلم في عام 1998، جرى تصوير خمسة أجزاء إضافية منه، صدر آخرها في عام 2021.

وتدور أحداثه حول امرأة لا تتذكر ماضيها الدراسي، يجري تعينها نائبة مدير المدرسة التي التحقت بها عندما كانت صبية، فيبدأ يتكشف ماضيها في تلك المدرسة، ليسدل الستار عن حقيقة مروعة.

A Tale of Two Sisters

تدور أحداث فيلم الرعب الكوري حول شقيقتين تدعيان "سو مي" و"سو يون" اللتين تعودان إلى المنزل بعد فترة طويلة من التواجد في مشفى للأمراض العقلية، إلَّا أن الأمور لم تعد كما كانت منذ وفاة والدتهما، خاصة بعد زواج والدهما من "إيون جو".

تتعرض الفتاتان للمضايقة باستمرار من زوجة أبيهما، لكن ليس لديهما خيارًا سوى تحمل العلاقة من أجل والدهما، في حين وعدت "سومي" شقيقتها بأن لا تتعرض للضرب من قبل زوجة أبيها مجددًا، لكنهما تبدآن بملاحظة العديد من الأمور الغريبة.

ومن الواضح أن "سو مي"، الأكبر والأقوى بين الاثنتين، إذ لا تخشى التعبير عن رأيها عندما يتعلق الأمر بمشاكل الأسرة، أما "سو يون" أكثر خجلًا وحذرًا من زوجة أبيها وتتطلع إلى "سو مي" لمساعدتها.





The Mimic (2017)

تدور أحداث الفيلم، الذي يعد من أكثر افلام رعب كورية إخافةً، حول انتقال "هي يون" وزوجها "مين هو" إلى مسقط رأس والدتهما / حماتها "هيو جين"، التي تعاني من اضطراب عقلي فهي تسمع أصوات الموتى في منزلها الجديد.

تقع جريمة قتل في البلدة ويجري إخفاء الجثة في كهف، إلَّا أن أطفال البلدة يعثرون عليه ويسمعون أصواتًا غريبة تخرج منه.

عندما يقوم "مي هو" بفحص الكهف، يعثر على امرأة تفقد حياتها بين ذراعيه. وفي الوقت نفسه، ترى "هي يون" فتاة صغيرة الغابة لكنها لا تطلب من الشرطة المساعدة، فقبل خمس سنوات اختفى ابنها إلَّا أن الشرطة لم تعمل جاهدة على العثور عليه.

ومع ذلك، تججد الفتاة في منزلها، والتي تعرف على نفسها باسم "جون هو" ، وهو في الواقع اسم ابنتها الحقيقية، حتى أن صوتها يبدو مثل صوت ابنتها.

بعد ذلك بوقت قصير، يخبر شامان "هي يون" أن هناك مخلوق اسطوري يدعى Jangsanbeom، يقوم على تقليد أصوات أفراد أسر الآخرين لجذب ضحاياه.

Thirst (2009)

تدور أحداث فيلم الرعب الكوري حول "سانغ هيون" كاهن مسيحي يتطوع من أجل المساعدة في إيجاد علاج من فيروس قاتل يدمر إفريقيا، إلَّا أنه يتعرض للإصابة بالفيروس ويموت، إلَّا أنه يعود للحياة كمصاص دماء نتيحة نقل دم له من أصل غير معروف.

يبدأ شغفه بشرب الدماء والجنس، وتوفر له "تاي جو" منفذًا لممارسة أفعاله الجنسية، لكن مع تطور علاقتهما، يبدأ في الكفاح من أجل الرجوع إلى أخلاقه القديمة.

لقد غادر مع شغف شديد للدم والجنس. بصفته زائرًا للمستشفى ، يمكنه أن يروي ظمأه للدم ، وتوفر له علاقة عاطفية مع تاي جو المتزوج غير السعيد منفذًا جنسيًا. مع تطور علاقتهما ، يُترك سانغ هيون يكافح من أجل التمسك بأخلاقه القديمة.