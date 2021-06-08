الآنسة وردة تصدم الجمهور بأحدث ظهور...لم يتعرفوا عليها!

تداولت الصفحات الفنية صُورة جديدة للممثلة السورية المعتزلة رباب كنهان والتي عُرفت للجمهور بـ الآنسة وردة من مسلسل يوميات مُدير عام.

الآنسة وردة أطلت بالصُورة الجديدة بشعر أشقر فاتح وضع الجمهور بصدمة بعد أن إعتاد عليها طوال مسيرتها المتواضعة بلون الشعر الغامق وكانت التعليقات المُتداولة كالتالي:

"صارت شاكيرا بطلت وردة"...وجاء في تعليق آخر "من زمان كانت أحلى"..وتابع أحدهم "تهبل كانت ومازالت بس لون صبغتها مأساه".

الآنسة وردة تُعلن إعتزالها!

الممثلة السورية كانت قد أعلنت منذ حوالي الـ 7 أشهر خبر إعتزالها الفن رسميًا وذلك بعد غياب تام عن الشاشة خلال السنوات الماضية، حيث فاجأت الجمهور وكتبت عبر حسابها على موقع فيسبوك "عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي".

وكانت تلك الكلمات التي كتبتها رباب كنعان عبر فيسبوك قد أثارت ضجة كبيرة وقتها وتساؤلات عديدة حول الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار الاعتزال حيث أنها لم تذكر أي شيء سوى أنها ستعتزل وحسب، لذا حرص العديد من زملائها ومتابعيها على التحدث إليها في محاولة لإقناعها بالعدول عن قرارها.

وبحسب تقارير فنية، فمن الممكن أن الإحباط تسلل إلى قلب الفنانة رباب كنعان التي كانت قد ترشحت في شهر فبراير الماضي لانتخابات نقابة الفنانين السوريين، حيث كانت تسعى للإصلاح من خلال عودة الفنانين إلى النقابة بعيدًا عن توجهاتهم السياسية إلّا أنها لم تنجح في تصليح ما أفسده النقيب الحالي الفنان زهير رمضان.



وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على الأعمال السورية القديمة،إلّا أن رباب كنعان لا زالت مطبوعة في ذكريات المشاهدين وخاصة في بعض الأدوار المميزة لها مثل دور السكرتيرة "وردة" في مسلسل "يوميات جميل وهناء"، إلى جانب دور "مايا" في مسلسل "الفصول الأربعة".

للمزيد من قسم الترفيه:

مشاعل الشحي تنهار أمام الكاميرا بسبب فيديو إباحي!

مروة راتب تُشوه نفسها مُجدداً وهذه المرة عن طريق حقن الشفاه.. تحولت لـ بطة!

بطل فيلم 365 يعلن مثليته الجنسية ويشارك صُورة حميمية مع حبيبه