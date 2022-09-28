الأمير جورج يهدد زملاؤه في المدرسة بوالده.. والجمهور مستاء

تصدّر الامير الصغير "جورج" ابن الأمير ويليام دوق كامبريدج عناوين الصحف البريطانية يوم أمس الثلاثاء وذلك بعد أن قام بتهديد زملاؤه في المدرسة.

الأمير جورج يهدد زملاؤه في المدرسة

هددّ الامير جورج الصغير واحد من زملائه في المدرسة وذلك خلال لعبهما في الساحة، حيث تشاجر مع الطفل وقال له: "احذر فوالدي سيصبح ملكاً" مما جعله يتصدّر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف خلال الساعات الماضية.

وانتقل العديد من المتابعين الملكيين الى انتقاد تصرّف الامير جورج، حيث اعتبره الكثير منهم بانه تصرّف خاطىء وغير مسؤول منه وذلك لاستخدامه اسم وسلطة والده الأمير ويليام وهو وريث العرش القادم.

دفاع عن الأمير جورج

ودافع العديد من الأشخاص عن الامير جورج وتصرّفه حيث اعتبره الكثير منهم بان المعنى وراء التهديد هو إدراكه للمسؤولية العالية، فأكّدت الكاتبة كاتي نيكول في كتابها بأن الامير جورج لديه حس مسؤولية عالية تجاه عائلته ومسؤولياته الملكية.

وهو ما يتميّز به أطفال كيت ميدلتون والأمير ويليام الثلاثة منذ صغرهم، فقالت الكاتبه: "الأمير ويليام وكيت ميدلتون يربيان أطفالهما على الوعي والواجبات والمسؤوليات الملكية وخاصة الامير جورج ولكنّهم وبنفس الوقت حريصان على عدم اثقالهم بالواجبات لصغر سنهم".

الأمير جورج في جنازة الملكة اليزابيث

حرص الأمير ويليام وكيت ميدلتون على حضور الامير جورج والاميرة شارلوت الى جنازة الملكة اليزابيث، حيث كانا أصغر افراد العائلة المالكة التي اتبعت نعش الملكة وكانا يتصرّفان بشكل ملكي وراقي طوال الجنازة، وأشاد بتصرفاتهما الكثير من الأشخاص.