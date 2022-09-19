حضور الأمير جورج وشارلوت جنازة الملكة إليزابيث

ستشيَّع جنازة الملكة إليزابيث ظهر اليوم الإثنين، وسينضم أبرز قادة العالم ورؤسائها إلى الحدث، بالإضافة إلى أراد من عائلتها الملكية بمن فيهم أحفادها وأبناء أحفادها.

جورج وشارلوت في جنازة الملكة إليزابيث





سيتواجد الأمير جورج والأميرة شارلوت، أكبر أبناء الأمير ويليام وكيت ميدلتون، أميرة ويلز، إلى والديهما في الجنازة الرسمية لجدتهما الملكة إليزابيث الثانية.

وسيمشي جورج، الذي يحتل الآن المركز الثاني في ترتيب ولاية العرش، وشقيقته عبر كنيسة القديس بطرس الكلية في وستمنستر (الدير وستمنستر) رفقة العائلة المالكة في موكب خلف نعش الملكة، الذي حيث سيحمله حاملو النعش اليوم الإثنين.

وأظهر ترتيب خدمة الجنازة أن جورج وشارلوت سوف يسيران معًا خلف والديهما، وسيتبعهما الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، دوقة ساسكس، وأفراد آخرون من العائلة المالكة.

على صعيد آخر، من غير المتوقع أن يحضر الأمير لويس، البالغ من العمر 4 سنوات، جنازة جدته التي سيتواجد بها أكثر من ألفي شخص.

ويجدر الإشارة إلى أن ويليام وكيت أمضيا وقتًا في التفكير في انضمام أطفالهما إلى الموكب، لاسيما أن جورج وشارلوت حضرا مراسم تأبين الأمير فيليب في مارس، لكن لم يحضرا جنازته في العام السابق خلال جائحة كورونا. ورغم أنهما شوهدا في العديد من المناسبات العلنية من بينها احتفالات اليوبيل البلاتيني، لكن من الواضح أن مناسبة من هذا النوع مختلفة تمامًا.

تفاصيل جنازة الملكة إليزابيث

أوضح قصر باكنغهام إن جنازة الملكة ستبدأ في تمام الساعة 11 صباحًا ، وسيحيى من خلالها عهد الملكة المذهل في الحكم وتكريس حياتها في الخدمة كرئيس للدولة والأمة والكومنولث، وسيقود الجنازة عميد كنيسة وستمنستر، ديفيد هويل، مع رئيس أساقفة كانتربري جوستين ويلبي، الذي سيلقي الخطبة، كما ستشمل الترانيم أغنية "The Lord’s My Shepherd"، التي غنيَّت في حفل زفاف الملكة على الأمير فيليب عام 1947.

قبل الخدمة ، سيتم قرع جرس كنيسة وستمنستر 96 مرة - مرة واحدة لكل سنة من حياة الملكة، وستختتم الخدمة التي تستمر لمدة ساعة بعزف أغنية الرثاء "Sleep, dearie, sleep".

وسيتواجد حوالي الألفي شخص في الدير لهذا الحدث، حيث تشن شرطة العاصمة أكبر عملية أمنية لها على الإطلاق.

وأرسلت كل دولة في العالم ممثل عنها، وسيحضر الفائزون بجائزة فيكتوريا وجورج كروس جنبًا إلى جنب مع ممثلين عن رعاة الملكة وموظفيها المخلصين وعائلتها الممتدة، بالإضافة إلى 500 فرد من قادة ومسؤولي العالم.

ما بعد جنازة الملكة إليزابيث

وسيجري نقل نعش الملكة إلى كنيسة سانت جورج في قصر ويندسور في غرب لندن بعد الجنازة مباشرة، وستدفن إلى جانب والدها الملك جورج السادس ووالدتها وزوجها فيليب ضمن في مراسم عائلية مساء اليوم.

كما ستقرع أجراس "بيغ بين" الشهيرة اليوم مرو كل دقيقة أثناء تحرك موكب جنازة الملكة لمسافة قصيرة بين قصر وكنيسة ويستمنستر.

